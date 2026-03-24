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雲浩影自爆餐廳唱歌冇人理 反省未夠紅要更努力 讚粉絲乖未遇過陳慧琳遭狂迷衝擊風險

影視圈
更新時間：15:45 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-24 HKT

雲浩影（Cloud）今日到昂坪出席活動，期間更與粉絲一起整三文治，Cloud指平常在家中整時會更豐富加cream、糖和火腿，但因很肥膩，所以只會在非常想食的時候才整，提到她音樂監製男友T-Ma（馬敬恆）也善於落廚，問到平常是否有跟男友學兩招？她指平時少煮食，要食的時候通常叫外賣，因為比較快捷。

Cloud想出外唱歌

將在下月出新碟的Cloud被問到是否也打算開騷？她指要等公司安排，但自己想嘗試離開香港開騷，因未試過去來其他地方唱歌：「離開香港可能去下啲加拿大、澳洲、日本、馬來西亞或台灣都可以，我想接觸多啲唔同觀眾，學習下臨場反應。因為每個地方嘅觀眾，佢哋個反應都有唔同。可能香港粉絲就好熱情，如果我去一個陌生嘅地方，我想睇下大家有咩反應。」問到她執生能力，Cloud指還OK，也想知道若在唱歌時大家沒反應是否會感到難受，又坦言未入行前或剛出道時，試過去餐廳唱歌，但大家只顧住食飯沒有聽，當刻也有點心酸，而現在有時也會有類似的情況，笑指因為自己不夠紅，所以要更努力。

五月天突然取消頭場騷未受影響

另外，提到五月天開騷，因突然取消了今日舉行的首場惹粉絲不滿，Cloud指有相約朋友去看，但因不是今天所以沒影響，自己也不清楚發生什麼事。對於陳慧琳近日在內地出席活動後，遭男狂迷衝入升降機要求合照，Cloud則指自己的粉絲也頗聽話，故沒遇過類似的情況。
 

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