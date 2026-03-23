戴祖儀傻傻分不清生抽與豉油 31歲生日自爆獲「東張OPPA」獻唱

戴祖儀（Joey)及區永權今日在將軍澳電視城出席新節目《轟炸味蕾的廚房》記者會，兩人首次合作主持煮食節目，同場還有資深配音員黃鳳英，以及三位香港名廚李家鋌、鄭紫欣、譚詠儀等。現場播出節目精選蝦碌片段，當中見到甚少下廚的戴祖儀不知道生抽同豉油是同一樣，還問大廚兩者有甚麼分別？十分搞笑。Joey笑言：「自己唔識煮嘢食，但係識食，味蕾好刁。」區永權表示師承媽媽的廚藝，但現在家裡有愛妻照顧飲食，現在已甚少入廚房，覺得自己好幸福。

Joey安平度過生日

製作組為昨天31歲生日的壽星女Joey補祝生日，特別送上生日蛋糕，齊齊大唱生日歌。問到Joey生日怎樣過？她表示排完舞台劇就去了按摩，之後返屋企休息，並笑言指自己年紀大，喜歡安平度過。問到有沒有男生為她慶祝？她表示：「上星期區永權帶咗一個東張西望個OPPA（李顯耀）來唱生日歌俾我聽。」至於生日願望，她希望新歌多人聽，舞台劇大賣，劇集《正義女神》收視好，區永權兩個囝囝身體健康，學業進步。

區永權讚合作充滿歡樂

區永權表示跟Joey合作充滿歡樂，指對方經常笑了百出。自言不懂煮食的Joey，直言拍完節目學識煮食：「我學識煎蛋同煮肉醬意粉，仲會自己切蕃茄同切腸仔。」提到會否學一招半式來俘虜男生？她笑言可以出街食。區永權表示，感恩現在有太太主理家中膳食，自己的廚藝已收藏已久。

