鍾柔美深陷緋聞及講大話風波 自責表達能力差 幸獲粉絲家人力撐走出低谷｜名人雜誌

星夢小花鍾柔美（ Yumi ）是童星出身，除了歌舞劇集《青春本我》之外，參演《臥底嬌娃》是首度擔正劇集演出，飾演女團成員，與張曦雯、陳瀅及羅毓儀合作，齊齊載歌載舞。撰文：李文偉、攝影：朱偉彥

鍾柔美感神奇

Yumi 形容這次機會是很神奇的事，因可在劇中唱歌跳舞，但又與平時演唱感覺不一樣，劇中最困難是挑戰跳輪椅舞。問到與三位姊姊合作的感想， Yumi 指三人都是很專業的演員，笑言沒有隔膜，「見到大家為主題曲排舞只用了好短時間練習，但大家都好快上手，最後效果都不錯。當時我因為忙於返學，所以沒有太多時間去練習，我和她們都是第一次合作，因為睇過陳瀅的整蠱片，所以都被她拍了不少片段，大家玩得很開心。但初初拍攝時，我未敢跟大家傾偈，因為未熟悉，但大家都非常友善，會主動跟我傾偈，因為我算是慢熱的女仔，要熟絡後才可以開到話題，但她們都很主動關心我。」

雖然兒時做過童星，但《臥底嬌娃》是鍾柔美首次孭重戲份的作品，令她既期待又緊張。

Yumi近排曝光率高。

在《臥底嬌娃》中與陳瀅、張曦雯及羅毓儀合組女團，其中跳輪椅舞亦難不倒Yumi。

鍾柔美與邵美琪合作超緊張

至於跟 Yumi 有不少對手戲的，還有與她演母女的邵美琪，「知道她演我媽咪時都有點壓力，因為對方是大大大前輩，我又是第一次與她合作，所以不知道過程是怎樣的。但拍攝時都很順利，可以透露一點後期會有母女間比較感性的場面，我記得拍攝時好怕自己做得不好、會喊得不好睇，或者對白講得不好。與邵美琪前輩拍攝時她很努力，又很有耐性地教導我怎去做。在我拍攝期間，她俾到很多不同的意見給我，我希望可以請她食飯去答謝她，也希望觀眾看到時反應會是合格的。」

Yumi經一事長一智。

在《臥底嬌娃》中與大前輩邵美琪演母女，Yumi坦言緊張，幸好前輩很耐心教導她。

劇集出街 自我審查

談到為劇集演出， Yumi 坦言有過擔憂：「我會認為自己是以一位歌手的身份入行，可能小時候真的有過少少經驗、拍過劇集入過 TVB 的錄影廠，但當時真的是小朋友去體驗的氣氛，對於流程可能有少少知識，但我沒想過有這個難得的機會，可以有這樣一個角色去讓我發揮。所以播出時我自己挺期待的，會趕返屋企去睇這部劇集，因為我好期待播出時的效果會如何，記得拍攝時自己不是做得特別好，覺得自己還有很多進步空間，亦收到很多身邊人不同的意見。最近睇了幾集，見到自己的表情、眼神、對白和語氣等都有留意，會想像播出後大家睇到會有甚麼感覺，會不會不舒服、覺得很奇怪呢？所以我覺得去收看自己的作品，對於演出會非常有用，可以令到我有繼續進步的空間，覺得將來可以做得更好。」

Yumi明言《臥底嬌娃》見街過，有過擔憂。

鍾柔美讀書趕戲兩頭忙

拍攝《臥底嬌娃》時正值 Yumi 追趕學業的時期，隨後她又參演了《飛常日誌 II 》及《夫妻的博弈》兩部劇集，一邊讀書一邊應付學業工作，度過了一段非常繁忙的時期， Yumi 透露拍《臥》時曾有過 3 日沒睡覺的經歷。問到如今踏入大人的世界，會用各種方式提神嗎？她笑言只要飲水便可以，因很怕會養成對喝咖啡的倚賴。

Yumi 認為劇集播出後收穫到不少正面的評價，但在播出前突然爆出緋聞，以及講大話風波。問可感受到對作品帶來影響？現時的心情又如何？她說：「現在心情已經好很多了，其實我沒有想太多對劇集有沒有影響，始終作品早在 1 、 2 年前完成，到這個時機播出，我當然會希望有多些人去看這部劇集，或想知大家對我過往作品有甚麼想法。」

Yumi接着又參演了《飛常日誌II》，一邊上學一邊趕拍劇，十分繁忙。

鍾柔美反思對朋友信任問題

她直言這次事件，令她反思對朋友的信任，亦理解到自己的表達能力及表情管理上的確有不足：「其實我一直都知道自己講話不太叻，坦白說這方面是我的弱點，以致令大家有很多的誤會，所以我覺得這方面一定要去改善，始終我入行一段時間。其實這段時間應該要學習和掌握很多的事，會提醒我一定要再做好一點，希望大家會原諒我之前做得不好的事。」

問可會因此減少與粉絲分享生活？ Yumi 指很多事情都需要多想清楚，但有開心的事都會與大家分享。無論是新嘗試或新工作，大家關心的事都會想與大家分享。至於對朋友的信任， Yumi 坦言現在跟朋友分享時會多想一步，至於曾指與劉展霆關係有變，回歸到朋友階段，問現時仍是朋友嗎？ Yumi 表示：「無論是朋友、或是我的日常生活、包括家人，我都不希望大家再關注這件事，因為不想這件事再次影響到我和家人，希望大家可以專注在我的工作上。」

Yumi表示自己說話不太叻，容易產生誤會惹麻煩。 7

Yumi坦言這次緋聞風波，令她反思自己與朋友之間的信任問題，這跟她的歌曲主題不謀而合。

在《臥底嬌娃》出街前爆出緋聞，雖殺Yumi一個措手不及，但她不太擔心會影響收視。

粉絲說「加油」勁感動

這次風波亦難免影響到支持她的粉絲及身邊人， Yumi 表示：「首先我很想和支持我的粉絲講一聲多謝，最近劇集宣傳，第一次和大家見面時沒想到當日會有這麼多粉絲，真的沒有想到。沒想到大家在我低谷時，俾到很多動力和能量給我，之後宣傳大家都來支持我，真的很有心、很落力地支持。」

Yumi 表示聽到大家向她說「加油」已經很感動，期間收到不少鼓勵說話，令她有動力向前走，亦想以將來的作品答謝大家，「以後做一些決定前，都會多想一下他們的支持、工作黟伴以及屋企人，我都知道大家很關心我的家人，希望大家可以將注意力放在我身上，相信家人無論怎樣都會很支持我。想起屋企人、粉絲和支持我的朋友。（安撫好家人不再擔心？會擔心幕前工作帶來壓力？）自小屋企人都很支持我，無論怎樣都會在背後支持我，做我的後盾。」

之前的負面新聞風波難免影響到家人，幸而一眾至親仍力挺她。圖為Yumi與媽媽。

當身處低谷時，粉絲仍為她打氣，令Yumi感動不已。