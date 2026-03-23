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女星抗癌失敗不幸離世終年51歲 遺下女兒令人心酸 曾演「畸形食人女」成經典

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-23 HKT

以在《i-喪屍》（iZombie）與《狙魔人》（Supernatural）等多部知名影視作品中演出而聞名的加拿大女星Carrie Anne Fleming，今日（23日）由友人證實已於2月26日辭世，享年51歲。她在加拿大卑詩省安詳離世，遺下一名女兒。消息一出，令許多喜愛她的影迷感到震驚與不捨。

回顧Carrie Anne Fleming演藝生涯

Carrie Anne Fleming的演藝生涯橫跨大小螢幕。她早年曾參演Adam Sandler的喜劇電影《球場古惑仔》（Happy Gilmore），並以影集《霹靂飛車》（Viper）中的角色獲得關注。然而，她最令恐怖片迷印象深刻的角色，莫過於在2005年意大利名導Dario Argento的《恐怖大師》（Masters of Horror）單元中，飾演外貌畸形、擁有食人習性的女子「Jenifer」，其突破性演出至今仍是經典。近年，她在熱門影集《i-喪屍》中連續五季飾演Candy Baker一角，持續活躍於螢光幕前。

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合作演員證實Carrie Anne Fleming死因

曾在《狙魔人》中與Carrie Anne Fleming合作的演員Jim Beaver向傳媒證實，她是因乳癌引起的併發症不幸病逝。除了在影視領域的成就，Carrie Anne Fleming也對舞台劇充滿熱情，曾參與多部劇場作品的演出。關於她的追思儀式相關安排，將會於日後公布，讓親友及粉絲有機會向這位傑出的演員告別。

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