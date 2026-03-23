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何鴻燊一對寶貝孫正面首曝光  何猷君細女大眼靈動極似爸爸  兩兄妹盡得媽媽超模基因

影視圈
更新時間：15:56 2026-03-23 HKT
發佈時間：15:56 2026-03-23 HKT

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤（Ming）結婚後，育有一對寶貝子女，分別是6歲的兒子何廣燊（Ronaldo）和4歲的女兒Romee。夫婦二人向來注重子女隱私，即使在社交平台分享家庭樂，也總會用圖案遮擋孩子的樣貌，讓外界對賭王一對孫兒的真面目充滿好奇。

何猷君帶子女澳門看籃球

何猷君近日帶着一對子女在澳門觀看東亞超級聯賽總決賽，令何廣燊和Romee的正面模樣首次在公眾面前清晰曝光，旋即成為全城熱話。

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何猷君兒子眉清目秀似媽媽

比賽當日，何猷君身穿一件綠色球隊外套，與子女一同坐在前排觀眾席，畫面溫馨。從網上流傳的照片可見，6歲的何廣燊身穿一身藍色運動套裝，眉清目秀，五官輪廓柔和，頗有小帥哥的雛形，被指與媽媽奚夢瑤猶如「餅印」。而4歲的女兒Romee則梳著可愛的高馬尾，身穿粉色背心搭配米色衣褲，一雙圓溜溜的大眼睛顯得十分精靈，五官神韻則更像爸爸何猷君，英氣中不失軟萌可愛。

何猷君子女盡得超模基因

最讓網民驚嘆的，是兄妹二人都完美繼承了超模媽媽的優良基因。年僅6歲的何廣燊，身高已明顯比同齡孩子突出；而4歲的Romee雖然年紀尚小，但一雙長腿已十分搶鏡，身材比例極好，與哥哥並排而坐時，身高差距不大。不少網民紛紛感嘆：「這身高基因太強大了」、「名符其實的『贏在起跑線』」、「兒子像媽媽，女兒像爸爸，長相分配得剛剛好！」。

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