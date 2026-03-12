賭王四房媳婦奚夢瑤「暖宮」疑追第三胎？上環食泰菜被讚接地氣 又白又美出類拔萃

37歲的奚夢瑤，跟已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君於2019年結婚，婚後育有一子一女，包括大仔何廣燊（Ronaldo）及細女Romee，湊成一個「好」字，一家四口，生活幸福美滿。何猷君不止是出身名門，而且是商業奇才，他創辦的電競公司「星競威武集團」，上市後令他身家一夜暴漲5億，雖然如此，夫婦二人生活卻十分平民貼地，近日奚夢瑤在上環一間泰國菜館被野生捕獲，打扮樸素，網民讚她「好白好美，接地氣明星」，在名人界甚為罕見。

奚夢瑤婚後轉型當KOL

何猷君太太奚夢瑤，曾是內地一線名模，婚後淡出時裝界，但就轉型當上KOL，不時拍片分享最新的潮流資訊，介紹時裝美容產品，自己又往往做埋生招牌，獲得不少網民喜愛，每次她開直播，均有大批粉絲跟她交流互動，最令大家讚賞，是她嫁入豪門後，仍舊維持著平民貼地生活。

奚夢瑤光顧街坊餐廳被讚貼地

近日奚夢瑤在上環一間泰國菜館，被網民野生捕獲，當天她打扮低調，穿上白色外套，跟三位朋友談天說地準備開餐，雖然朋友喝著啤酒，但奚夢瑤面前只放了一個粉紅色史諾比暖水樽，飲暖水養生「暖宮」，網民估計她正努力追第三胎。網民發現奚夢瑤跟好友點了「泰式牛肉沙律」及其他美食，埋單約幾百元，跟普羅大眾相差無幾，雖然她丈夫何猷君身家斷億計，但奚夢瑤生活簡單平民，獲網民留言大讚「好白好美，接地氣明星」。

何猷君身家一夜漲5億

其實不止奚夢瑤，她丈夫何猷君也十分慳家，早前他身穿平價襯衣，在機場的便利店買零食，而非選擇機場貴賓室的餐飲，以億萬身冢的CEO來說，確是甚為罕見，打破網民對豪門奢華生活的刻板印象。

