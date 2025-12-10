賭王新抱奚夢瑤凸肚疑懷第3胎圖片曝光  2招冧爆老公奶奶  拎40萬包包闊太地位穩如泰山

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤結婚6年，育有一子一女，家庭生活美滿。近日，這對恩愛夫妻被發現在商場逛街，同行的還有何猷君的母親、賭王四太梁安琪。期間，奚夢瑤被拍到腹部微微隆起，惹來懷上第三胎的揣測，若然屬實，其豪門闊太的地位將更加穩如泰山。

奚夢瑤疑有喜訊 闊太地位再穩固

夢瑤身穿一件黑色吊帶裙，外搭白色長袖上衣，打扮休閒但難掩其超模氣質。在其中一張照片中，她與何猷君正搭乘扶手電梯，從側面看，其腹部有明顯的凸起，孕味甚濃，讓外界紛紛猜測她是否已成功懷上第三胎。奚夢瑤自2019年嫁入何家後，已火速誕下長孫何廣燊及女兒Romee，湊成一個「好」字。如今再傳喜訊，無疑將令她在何家的地位更上一層樓。

奚夢瑤乖巧識做黐實老公公奶奶

除了疑似有喜成為焦點，奚夢瑤在商場中的一舉一動也備受注目。她全程表現乖巧，盡顯豪門新抱的本份。當與丈夫何猷君並行時，她便小鳥依人地翹實對方的手臂，兩人背影恩愛甜蜜。而當與奶奶梁安琪同行時，奚夢瑤則緊隨其後，婆媳二人同框的畫面十分和睦，徹底打破了外界關於她們婆媳不和的傳聞。奚夢瑤的高情商和識做，顯然深得丈夫和奶奶的歡心。

奚夢瑤40萬手袋顯貴氣

作為賭王家族的兒媳，奚夢瑤的「行頭」自然不會失禮。當天她雖然打扮低調，但手裡挽著的一個黑色鱷魚皮手袋卻極為搶眼。經查證，該手袋是價值高達40萬的HERMES Mini Kelly手袋，盡顯其非凡的貴氣與地位。這也從側面印證了，奚夢瑤不僅深得家人寵愛，在家族中的份量亦是舉足輕重，如今更傳出她已開始涉足家族生意，從超模成功轉型為商界女強人，堪稱「豪門兒媳的天花板」。

