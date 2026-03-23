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鍾麗緹16歲細女低胸廁所自拍出事 鏡中倒影疑累家姐走光惹爭議

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-23 HKT

90年代性感女神鍾麗緹（Christy）近年長駐內地賺人民幣，更不時與兩任前夫的三個女兒拍片，甚少為兩個未成年女兒二女張思捷（Jaden）、三女張凱琳（Cayla）接Catwalk活動，拍攝雜誌等工作，一家人頻頻曝光。鍾麗緹的細女Cayla近日因一張自拍照，再度惹起爭議。

鍾麗緹細女穿小背心暴露

鍾麗緹細女Cayla近日在社交平台分享生活照，當中有一張在洗手間內與一女子對鏡自拍，相中的Cayla穿低胸小背心，由於胸口位置太暴露，故作模糊處理，不過照片中見到鏡中倒影出事，二人身後無意中拍到有女子正在如廁，疑似是Cayla的胞姊Jaden。

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雖然Cayla曝光的照片未有露出重要部位，卻遭不少網民批評Cayla侵犯他人私隱，甚至猜測兩姊妹是否不和，又認為Cayla只為自己打格，而忽略其他人行為自私。照片在網上瘋傳後，Cayla已迅速刪除有問題照片，不過風波未有平息。

鍾麗緹被批評唔識教女

網民對鍾麗緹細女Cayla又出事，認為家庭教育有問題：「次數也有點多了」、「拍照漏隱私？」、「下次還是小心點吧」、「鍾麗緹怎樣教導女兒的？」、「這種行為實在不妥當，以後要注意一點吧」、「OMG鐘麗緹的兩個女兒最近爭議好多，上次因為新年這次因為考拉沒注意姐姐的隱私」等。

鍾麗緹細女天生弱視

鍾麗緹自與張倫碩結婚後，三個女兒已隨繼父改姓，家庭關係和睦。鍾麗緹16歲的細女Cayla越大越靚，盡得母親優良基因，早前曾打扮成熟晒身材，鬧出風波。鍾麗緹又曾透露Cayla有天生弱視問題，亦試過在直播中被批評中文差，而在網上反擊網民。

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