丁噹化身「小辣椒」成都開唱 孖蕭景鴻合體唱《可以是朋友》 暖心邀抗癌康復情侶欣賞演唱會

丁噹將於4月18日登上高雄巨蛋舉行《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會，在票房即將完售的熱烈支持下，氣勢持續攀升。丁噹昨日率先於四川省體育館開唱，將《夜遊 A Night Tour》演唱會帶往成都，搶先與當地歌迷打造「夜遊不夜城」，用音樂串聯更多城市與回憶。本次她特別加碼演唱《只是不夠愛自己》，更是在巡演舞台上首唱新歌《最痛的遺憾》，也特別邀請「固定朋友」蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，合體帶來最原汁原味的《可以是朋友》，二人默契十足。

丁噹大紅色緊身熱辣裝現身

丁噹身穿大紅色緊身熱辣勁裝火力全開，一連帶來《夜遊》、《夜貓》、《都是月老惹的禍》、《Natural High》等歌曲。首次於成都開唱，丁噹也被當地熱辣美食徹底「洗禮」，演唱會以一身大紅造型登場的她，自封是「成都小辣椒」，與城市氛圍完美呼應。丁噹也感動準備多首經典情歌《冷血動物》、《猜不透》、《我愛他》等，掀起全場大合唱；其中在演唱《你為什麼說謊》時，全場響亮合唱的歌聲更讓她震撼不已，直呼是「有史以來最大聲」的一次！

蕭景鴻與丁噹合唱《可以是朋友》

這次成都演唱會特別邀請蕭景鴻（阿弟）擔任演唱會嘉賓，與丁噹合唱《可以是朋友》，兩人默契十足感動全場；阿弟更首次帶來獨唱版本的Energy經典歌曲《某年某月某一天》，勾起滿滿回憶。阿弟分享，這是他首次以個人身分來到成都演出，距離上次與Energy一起到成都演出已是十多年前，「很開心可以舊地重遊，也希望讓成都還不認識我、不認識Energy的朋友可以認識我們，期待回歸後還有機會再來成都！阿弟全力以赴唱完第一首歌就忍不住喊「熱」，丁噹與全場歌迷立刻起鬨，要求「加碼福利」，阿弟也豁出去大方脫下外套秀出精壯手臂，瞬間引爆尖叫聲。

丁噹分享一對情侶溫暖故事

丁噹首次在成都帶來薩滿鼓演出，即興唱誦原始搖籃曲，將最純粹的聲音獻給現場歌迷，也希望大家能在她的歌聲中敞開心胸，釋放情感、彼此療癒。演出中，丁噹也分享她看到一對情侶的故事深受感動，並邀請他們到場觀賞演唱會——女孩曾罹患癌症，在過程中受到許多善心人士的無私幫助，康復後兩人決定將這份愛延續，在醫院附近設立愛心小屋，提供患者免費住宿與餐食，成為陪伴他人的溫暖據點，為許多家庭減輕壓力。丁噹感性說：「謝謝你們把自己的經歷轉化為力量爲更多人服務，真的非常感動。」