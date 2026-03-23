吳婉芳百億新抱霍詠盈情迷內地型男 竟要求老公胡智略做一事 優雅入馬場下場爆笑

被封「霍英東最美孫女」的霍詠盈自2021年與前港姐吳婉芳大仔胡智略結婚後，夫妻生活甜蜜，間中在IG分享生活點滴。日前，霍詠盈在IG分享了一段在馬場拍攝的影片，片中她身穿酒紅色蕾絲長裙，優雅地站在馬場拍照，但鏡頭卻突然搖晃移開，似乎是想避開突然入鏡的馬匹，她事後忍不住在IG「投訴」道：「這就是我經常沒有影片內容可以發布的原因。」

霍詠盈迷上老公以外的男人

此外，霍詠盈最近迷上內地劇集《逐玉》，被男主角張凌赫的古裝扮相深深吸引，更公開在限時動態分享張凌赫的劇照，並笑言：「我每日都問我老公可唔可以著呢個look」，盡顯可愛的追星少女心。

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霍詠盈與胡智略甜遊大阪

除了分享生活趣事，霍詠盈早前也久違地發布了與老公胡智略的合照，久違地放閃。從照片可見，兩人到日本大阪旅遊，並暢遊了環球影城。在其中一張照片中，二人親密地依偎在超級任天堂世界的城堡前，胡智略高大帥氣，霍詠盈嬌小可人，畫面十分溫馨。霍詠盈更貼心地整理了一份詳盡的「大阪旅遊攻略」，向粉絲推薦住宿、餐廳、購物及景點，從高級壽司店到地道拉麵，再到藝術館，盡顯她對生活品質的追求。

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霍詠盈與胡智略襯到絕

霍詠盈與胡智略這對姊弟戀不僅外型登對，家世背景更是旗鼓相當。霍詠盈的父親是著名外科醫生霍文遜，而她也是一位高材生，持有英國皇家藝術學院的建築系碩士學位。胡智略則是前港姐亞軍吳婉芳與富商胡家驊的長子，他畢業於倫敦大學經濟系，並以一級榮譽的優異成績完成學業，之後再修讀碩士。兩人雖然作風低調，但2021年的婚禮依然成為全城焦點，是公認的金童玉女。