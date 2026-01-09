Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳婉芳「鑽石級筍盤」二仔胡智同轉形象顏值飆升 家族資產逾百億 爆肌男神完美無瑕

更新時間：19:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-09 HKT

現年58歲前港姐亞軍吳婉芳，在1993年下嫁商人胡家驊，胡氏家族資產逾百億。吳婉芳育有三名子女，分別是大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）以及孻女胡智晴（Helene）。其大仔胡智略在2021年11月與霍英東孫女霍詠盈結婚，而外型高大靚仔的二仔胡智同，就被外界封為城中的鑽石級筍盤，亦不時在IG晒爆肌相及影片，吸納了不少絲粉。日前胡智同就公開把長髮剪短的過程，獲網民讚更有魅力！

胡智同被建議剃鬍鬚

一直留有一頭長髮的胡智同，近日終於把長髮剪短，並寫道：「Fresh start to 2026！」他亦將剪髮過程全程紀錄下來，在其中一段的影片中，髮型師把一束為胡智同剪下來的頭髮放在面前的桌面，胡智同即笑笑口用手機拍下，完成整過剪髮過程，又拍低地上留下的一大堆頭髮。回復一頭清爽短髮的胡智同，獲得網民及好友一致好評，大讚有型更有魅力：「短頭髮好睇好多！之前長攣頭髮沒乜美感」、「Nice hair cut」、「Sharp！」，亦有網民留言向他建議下步要處理臉上的鬍鬚，胡智同亦以兩個哈哈笑的emoji公仔回覆對方。

相關閱讀：吳婉芳百億新抱進駐小紅書 跟「霍英東最美千金」漢服回鄉尋根 竟因一事引網民吐槽？

 

胡智同做媽咪私人教練

現年29歲的胡智同，2022年投資7位數字跟朋友在中環開設健身中心，同時亦親自做生招牌，經常在IG分享半裸操肌的影片和相片滿足絲粉，而他的星級學生有陳凱詠（Jace）、王敏德二女王麗嘉（Irisa）等，此外，胡智同亦是媽媽吳婉芳的私人教練。

相關閱讀：吳婉芳獲筍盤二仔胡智同指導健身 剛過57歲生日 素顏展現真實狀態

