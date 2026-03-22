「龔燁」張景淳巧遇舊戰友 與「細龍生」罕合體講經 前《愛回家》性感女神蒲頭

現年45歲的張景淳，在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「龔燁」一角，而深入民心，在拍劇以外，他早已北上創業，跟羅天宇和李興華等人合資開店賣雞蛋仔，獲得不少粉絲到該店打卡。但原來張景淳是圈中出名的「玩具控」，近日他到了荃灣一個玩具展覽，瘋狂掃貨外，竟然遇上昔日在《愛回家》的戰友，前年離巢的鄭世豪，兩個大男人一起講玩具經，網民紛紛表示感到一份男人的浪漫。

張景淳玩具展偶遇舊拍檔

近日張景淳到荃灣玩具展覽，當天他身穿全黑型格打扮，戴上眼鏡，在人群中穿梭，顯得相當投入。雖然場內擁擠，但完全無阻他的購物熱情，手上提著巨大的購物袋及紙皮箱，內裡放滿了戰利品，但他似乎意猶未盡，繼續在場內四圍蹓躂，繼續展開尋寶之旅，想不到在場內會見到《愛回家》的舊拍檔，現已離巢的鄭世豪。

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張景淳跟「細龍生」講玩具經

當天鄭世豪穿上短袖T恤，戴上Cap帽和墨鏡，在《愛回家》飾演二世祖「細龍生」，跟張景淳有不少對手戲，原來他是「鐵甲奇俠」忠粉，在場內專攻該款人型公仔。兩位昔日的《愛回家》戰友，在玩具展碰頭，不是談討演藝工作，而是大談玩具經，之後張景淳更分享了二人合照，引得「細龍太」陳思圻也現身給讚。

張景淳北上賣雞蛋仔有聲有色

張景淳現時在TVB作品不多，主要是拍攝《愛回家》，其他時間多數是北上，經營跟羅天宇、李興華合資的雞蛋仔店，做得有聲有色。至於鄭世豪離巢後，除了繼續教唱歌外，他又轉行成為一名「企業培訓師」，他透露至今已有數千學員跟他上課，展開了人生新一頁。

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鄭世豪轉跑道當企業培訓師