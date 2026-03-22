Candy、Ivy被指表演不夠合拍：可以更好 喜見So Ching參與慈善音樂劇任女主角

COLLAR成員Candy與Ivy，昨晚（21日）出席慈善騷「Cantopop 321慈善演唱會」，Candy與Ivy表示本來打算跟許廷鏗一起跳唱，但因對方受傷，所以改為合唱《青春頌》，又指演出外也都不敢打擾對方。

COLLAR稍後錄團歌、排舞和拍MV

提到兩人表演不夠合拍，Candy說：「我哋下次做好啲，都覺得可以更好，每次演出後都是反思和進步的機會。」她們又透露稍後會為COLLAR錄幾首團歌、排舞和拍MV，又笑言指經過之前經驗，也不敢要求出埠拍MV，因為每次也不夠時間休息。至於COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）近日最慈善音樂劇《鹹魚肉餅豬仔包》任女主角，Ivy指有留意，也戥對方開心，不過亦坦言已沒跟對方聯絡。