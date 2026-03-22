姜濤自認「求其王」羨慕隊友拍外語劇 Anson Lo被嫌太慢冇份同阿佘打麻將 認係「小薯」任何合前輩都想合作

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、李駿傑（Jeremy）等昨晚（21日）出席慈善騷「Cantopop 321慈善演唱會」。姜濤與AL完騷後受訪，對於今次可跟不同歌手合作，兩人都表示很有新鮮感，AL指今次是首次跟Gin Lee前輩合作跳唱，排練時很快手，所以也很開心。問到姜濤是否刻意選唱《等》？他指也有花心思去選歌，自己之前也唱過，這首歌自己也喜歡，而自己和媽媽也很喜歡陳百強，提到曾批評過他的王晶日前也批陳百強歌藝音域窄，姜濤說：「有啲咁嘅事？幾時嘅事？冇了解過！」

AL跟木村光希傾食嘢

提到AL客串將在6月播出的英語劇《The Season》，他指劇中是做返自己：「呢個係一個虛構角色，裏面我係一個成熟小小、好多名人friend，好有經驗嘅歌手。」AL又指劇中跟木村光希有兩場對手戲：「好開心嘅嗰兩場，因為有啲親密，講吓自己掙扎緊啲乜，有少少感覺係大家好似有好感但又唔會太多，所以排戲嗰陣都攞個balance，唔好做多咗。」至於戲外，他笑指與光希傾食嘢，因自己在拍攝期間也沒有進食，所以很想了解對方吃什麼，而他指光希什麼都吃。AL坦言今次是首次以全英文演出，不過自己沒很多對白，戲份亦不多：「最主要係跳舞嗰場，同Marf及林嘉欣前輩有少少跳舞嘅成分，嗰 part 都幾得意因為係類似好似Broadway同musical 咁嘅感覺。」問到AL若再有機會，想跟誰合作？AL即稱自己只是「小薯」，而知道AL喜歡BLACKPINK的姜濤即指是Jisoo ，指對方剛有劇，AL聽後即說：「我唔夠膽啦，唔會諗呢樣嘢，（任何前輩都想合作？）我呢啲小薯有機會都一試，邊個都好。」姜濤即搭嘴提起Stanley（邱士縉），AL即笑指Stanley是香港大前輩，也是Viu TV影帝及電影界的超級新星，而姜濤再提議Edan（呂爵安），更指對方也是超級大新星及大影帝，而他也表示羨慕AL可拍外語劇，因自己一向不擅長講英文，好想學好英文，問到姜濤自己是否也有稱號，他則笑指自己是「求其王」。

Anson Lo稱打麻雀要先鍛鍊

剛完成英國巡迴演唱會的姜濤又自爆未為MIRROR團歌錄音，應會在完成巡迴後才錄音，至於有網民發現他頭頂頭髮分界線太明顯，疑似用髮片，擔心他有脫髮問題，姜濤最初笑言經常夾髮也有機會有，之後反問食什麼保養？而AL也幫口解圍指是頭頂的「轉」。另外，提到MIRROR成員Jeremy、Jer和Edan早前相約佘詩曼打麻雀，問到AL為何沒有參與？他即說：「我渣，我未去到嗰個Level可以同大家打牌，（你輸俾佢哋？）我渣，但我贏錢，佢哋唔會侵我玩住，因為成日覺得我打得慢，同埋我唔造牌，我聽唔明佢哋嗰啲花式，終有一日，我鍛鍊吓先！」