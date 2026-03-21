夜王丨楊偲泳否認被刪戲份不開心 芯駖破億票房穿譚旻萱黑絲亮相

譚旻萱、楊偲泳和李芯駖今日（21日）出席電影《夜王》衝擊1億票房答謝會。3人受訪時，譚旻萱指拍完《夜王》後，見到酒杯想起與黃子華合作的片段時就會想飲酒。提到派福利，她指已準備好學生裝，問到是否破億就着？她說：「着硬！」也肯定是短裙，也可加黑絲。芯駖就指着譚旻萱着過的黑絲或「土地」的服裝，楊偲泳就謂着黃子華有味恤衫，不過她們就謂不敢要求導演着護士裝，因怕得罪導演。

楊偲泳被談與男友出席聚會

問到被刪戲份的楊偲泳現在是否已嬲完？她反問誰指她嬲？又謂自己沒有不開心：「我好奇怪啲人走嚟問我，冇人講起，但大家傳出嚟，可唔可以存有好多人搵我拍戲？」她又表示想提議導演開續集時將題材變成喪屍或爭產，到時原班人可以成為一個家族，至於喪屍題材就大家也覺得是不錯。提到楊偲泳早前和男友張振朗出席謝安琪生日飯局，她指當日其實是和張繼聰團隊的開工飯，由於也是謝安琪生日，所以一起切蛋糕，希望大家都身體健康，至於現在是否不介意帶男友出席這些聚會？她就繼續避談。

