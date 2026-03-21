夜王丨何啟華笑肥仔令佘詩曼輸錢：有錢先有得輸 盧鎮業破億票房着醫生Look派福利

何啟華（Dee）與盧鎮業今日（21日）出席電影《夜王》衝擊1億票房答謝會，對於被指破億會着護士裝，阿Dee表示戲中女演員多聲勢浩大，經常屈男演員着不同衣服，盧鎮業就謂楊偉倫是願意着病人衫、自己亦願意着醫生裝，阿Dee則表示3人也願意幫導演着護士衫，提到女演員表示導演不能褻瀆，阿Dee即說：「導演想着我哋梗係配合，佢唔想着我哋冇迫，我哋唔似啲女仔會屈人着護士衫，我哋唔做呢啲。」他更笑指報導的標題可寫成他們內訌。

阿Dee 負責戥腳

至於票房過億是否也會派福利，兩人表示無論是否過億，也身體力行去謝票，這些全部都是福利：「我哋人望低處，呢幾年都唔好望太高，望高望遠都冇乜好着數，踏實啲，商場有試食已經係福利，戲院有謝票都係福利！」盧鎮業指自己現叫「兩餸飯王子」，如果傾到可以去做𢳂飯員。提到ERROR成員肥仔最近跟佘詩曼一起打麻雀，阿Dee指以前也有跟他們打麻雀，但自己因為不太懂所以只是負責戥腳，問到為何這次不叫他，阿Dee笑指可能已被他們逐出群組：「可能佢哋唔鍾意我，淨係MIRROR，唔計阿佘、君如佢哋，可能我未找數所以唔侵我玩。」至於佘詩曼表示肥仔輸了她的錢，問肥仔的牌技，阿Dee說：「正所謂有錢先有得輸，我諗（阿佘）太有錢？試吓下次叫佢唔好帶錢去打，咁就唔會輸。」