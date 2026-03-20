洪嘉豪着新T恤忘記撕尺碼貼紙 網民笑指：撕咗冇得退

歌手洪嘉豪（Kaho）昨日（19日）為推出實體雜誌《KIKI》舉行發布會，見他以一件簡約T恤配牛仔褲現身，造型低調樸素，不過活動過後，卻引發「蝦碌」小插曲。有眼利網民發現，他身上的T恤竟貼着一張尺碼標籤，似乎是新衫忘了撕走，讓大家意外得知，原來這位男神穿的是「大碼」，場面搞笑又可愛。

洪嘉豪唱片公司跟品牌齊回應

這張尺碼貼紙惹來不少人熱烈討論，華納高層先留言笑嘲：「KAM」，連衣服品牌都忍不住謂「喂呀！」，更有網民搞笑猜測：「件衫係咪要還返俾贊助商，唔搣得牌？」、「請問件衫會還去邊間分店，我要買。」品牌立即澄清，「送咗比豪仔唔駛還咖」；網民都玩著笑寫道：「方便啲人參考返L碼有幾大」、「係細心，俾各大觀眾有個reference，知自己要買咩碼，成功推銷嘅代言人」、「撕左冇得退」、「呢個宣傳方法，都幾好！」