太極樂隊闊別11年重返TVB 雷有輝為下月開騷篩選歌單 鄧建明：外國人作品全部篩走
更新時間：22:45 2026-03-20 HKT
發佈時間：22:45 2026-03-20 HKT
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殿堂級樂隊太極今日到電視城為《博愛歡樂傳萬家》綵排，他們表示上次來TVB已是11年前，同樣也是為了同一節目，希望下次不要相隔那麼久。
鄧建明覆核歌單最頭痛
提到太極5月將舉行的演唱會，他們指正在操練中，前幾日亦在覆核歌單，希望令歌迷最開心，當中以鄧建明最頭痛。鄧建明笑言因在劉賢德（Hi-Fi德）的店中聽歌太陶醉，Hi-Fi德就指聽以前的歌好有感覺，欣賞舊歌時大家互相讚美，大讚對方彈得好。
雷有輝歎選歌難取捨
雷有輝直言選歌單很頭痛，因為要篩選很多歌，鄧建明就笑指已經篩選了，由外國人作的歌不唱，只會唱太極自己創作的歌曲，確保演出原汁原味。
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