古天樂拋出三字金句：無回應 避談《星島頭條》獨家爆《九龍城寨之終章》失木村拓哉

古天樂、談善言和倪晨曦今日出席一個品牌活動，大批古更樂粉絲到場支持，他在完成訪問後亦走到粉絲面前與他們合照、簽名和握手。早前有指一向多產的古天樂有多部電影仍有待上映，包括《誰變走了大佛》、《守闕者》、《偵戰》及《一線生機》等，有指《偵戰》將於今年上映，古天樂表示不知道，由電影公司安排，指《尋秦記》等了6年才上映是剛好碰上疫情，也要視乎演員的宣傳檔期，指每部電影都有它的市場價值，有些戲太耐不上會過時，但他仍未上映的電影都不會過時，笑謂《尋》片就是一個好例子。

《寒戰1994》被笑升職 大讚網民有想像力

談到他為電影《寒戰1994》客串特首一角，由於他曾狂另一電影中演廉政公署調查主任，被網民笑指「升職」，他表示有留意這個說法，大讚他們有想像力，而由陳德森監製的電影《一九四一》，古天樂表示已答應演出，預計下半年拍攝，「這戲是幫香港動作特技演員公會籌款，希望拍一部好的電影，觀眾入場支持。（是不是不計較酬勞？）都是戲行先，但現在未知動作方面有幾多，導演錢嘉樂未話我知，如果是耍太極就不用練，但如果勁過《九龍城寨》就要時間練。」

古仔拒回應棄用木村拓哉

對於《九龍城寨之終章》即將開拍，問到他可會客串？他表示留待開鏡再講，至於《星島頭條》早前獨家報導木村拓哉加盟《九龍城寨之終章》，惜合作最終告吹，古天樂對此表示無回應。

古天樂婚宴成臨時影相位

另外，古天樂日前被拍到出席一個婚宴，並親切地與親友們合照，他透露是出席公司宣傳部同事的婚宴，稱當晚有段小插曲，因新娘換衫需時，而他見一眾親友都想與他合照，就趁新娘換衫這段時間頂上影相位，問到可曾有朋友邀請過他做兄弟？他笑言曾為同學做過兄弟，卻搞到好似是自己結婚，因為大家都來與他合照，所以日後請他飲宴就好，做兄弟就免了。此外，古天樂近日為電話品牌拍廣告，其戴皇冠挽手袋的嬌俏造型被網民大讚，一反平時Cool爆形象，被質疑有AI加工，古天樂表示廣告是他真人拍攝，當日拍了幾個不同版本，客戶又想他有些喜感，最後揀了這個版本，又說平時都會為女士拿手袋，認為這是男士風度。