羅家英到白雪仙家拜年巧遇劉德華 稱對方囡囡好靚女 歎Edan拍拖無告訴自己

羅家英、米雪、黎諾懿等到啟德出席「粉紅海豚獎」頒獎禮，羅家英早前與白雪仙及劉德華等聚會，他指與仙姐每年都會見一次，如拜年及任劍輝生忌，笑指仙姐好忙、自己也好忙，但仙姐喜歡見到他，因大家可以講老話題。

羅家英與汪明荃一起拍TVB劇

而早前羅家英向仙姐拜年時巧遇劉德華，獲對方邀到其家中聚會，笑言有見到華嫂及其囡囡，「以前未見過呀，靚女一名！似爸爸也似媽媽，很和善。」羅家英指下月到新加坡演粵劇，之後會回港到西九為慶典演出，最近也抽時間與太太汪明荃討論要去哪旅行，「跟我去新加坡先，幫我做阿四！（家英哥又曳？）平時我做開阿四，今次到她啦！」他更透露，年底有機會與汪明荃一起拍TVB劇。羅家英早前為林明禎新歌再演唐僧，他指是馬來西亞方面邀請他，到場才知道與林明禎合作，才第一次認識她。問呂爵安拜年時沒帶女友？羅家英指他只帶了兩個男人，嘆對方拍拖都不告訴他，又笑言與呂爵安是同輩，對方經常口花花，講話不知哪句真，又指他在《金多寶》演得好。

