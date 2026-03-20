前港姐季軍郭嘉文近況曝光 蝕讓九龍塘豪宅惹揣測 曾晒婚照引網民留言：你結婚呀

前港姐季軍郭嘉文（Karmen）日前郭嘉文以約7,840萬元沽出九龍塘逸瓏一伙「天池屋」，對比2017年單位買入價1.068億元，是次沽貨大幅貶值2,840萬元，蝕幅高達27%。郭嘉文入行後曾演出《廉政行動2016》和主持《東張西望》，惟當選翌年傳出緋聞後便於2017年與TVB解約，並淡出娛樂圈過養尊處優的生活。

好友鄺潔楹透露郭嘉文近況

不過近年郭嘉文屢傳已回復單身，但事件未有得到證實，今次出售「天池屋」，再次惹來名外界不少猜測。郭嘉文好友鄺潔楹被問到此事，對於好友近況，她說：「我哋耐唔時都會聯絡，但係以我所知，佢都過得幾好，OK嘅，其他嘢就唔係太清楚，亦唔方便回應太多。」

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郭嘉文爆出戀情未有瘋狂炫富

自從爆出戀情後，郭嘉文未有瘋狂炫富，生活變得低調，鮮有現身公眾場合，但私下與閨密《愛回家》「Bonnie」林凱恩（Iris）不時有約會，更曾齊齊做KOL進軍YouTube，不過產量不太豐富，偶爾以「孖公仔」出動大晒青春look，似十足鄰家女孩！郭嘉文在2021年傳出分手後，林凱恩亦曾被問好友的感情狀況，她說：「呢個係長期都有嘅傳言，係佢她個人嘅事，作為朋友任何時候都會陪喺身邊。我哋兩、三日就會見，感覺好似我係佢男友。」

郭嘉文曾貼婚紗相惹網民留言

郭嘉文在香港城市大學工商管理學學士畢業，在家人和朋友支持下參選《2015年度香港小姐競選》，以257,064觀眾選票積分於比賽中勇奪季軍。郭嘉文當選後簽約成為TVB經理人合約藝員，同年參演電視劇《廉政行動2016》其後，郭嘉文加入《東張西望》擔任外景主持，同時該節目也是她的告別作。郭嘉文的社交平台更新不太頻繁，她曾在2024年貼出婚紗相並說：「人生就是要不斷地自我挑戰和嘗試，可以充滿熱情地做自己喜歡做的事。」相中的郭嘉文蛻變成一個成熟女生，相當有型有格，曾有人留言是否結婚，但郭嘉文未有回覆。



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