衝鋒：火拼｜陳國邦自認體能不及方中信 難忘跑到腳抽筋 馬思惠勇字行頭乜都試

陳國邦和馬思惠在英皇新戲《衝鋒：火拼》都是衝鋒隊Car 23隊員，作為後勤支援的崗位，他們笑言未有如方中信、陳家樂等人動作連場，但馬思惠期望能挑戰做打女，笑言年輕就要勇字行頭乜都試，反而陳國邦自嘲身體機能無得逆轉，現在已不能與年輕時相比，所以很佩服方中信今次的演出。文：黃佩麗 圖：朱偉彥

馬思惠想做打女

英皇新戲《衝鋒：火拼》正在上映，陳國邦和馬思惠在戲中都是衝鋒隊Car 23隊員，講到其他隊員方中信、陳家樂和張文傑都有不少開槍和動作場面，他們笑指作為後勤支援的工作都相當重要，提到其中一場跑步衝到案發現場的戲份，印象很深，陳國邦笑謂當時跑到腳抽筋，身形嬌小的馬思惠更指幾位男士跑到像風一樣，無論她跑得幾快都追不到。馬思惠是隊中唯一女性，她表示與多位型男合作覺得幸福又有壓力，問到下次可想挑戰動作戲？她指自己是新人，有機會都想試試做打女，笑謂年輕就要勇字行頭乜都試，旁邊的陳國邦即指自己的身體無得逆轉，現在的確不比年輕時，所以他很佩服方中信今次在戲中的演出，指他平時都注重鍛鍊體能。

陳國邦獲撐不是「悶蛋」

陳國邦早前透露被女兒嫌「悶蛋」，但馬思惠一點都不覺得他悶，拍攝時更不時向他請教演戲心得，令她獲益良多，有時更覺得陳國邦是一個可愛的小朋友，陳國邦聞言即說：「多謝，你下次同我個女講，你爸爸一點都不悶。」又說自己畢竟不是馬思惠爸爸，二人相處時有不同的身份，好像是同事、前輩，就會有不同的相處，但當他面對女兒時就只有爸爸一個身份，只有一個形式是會悶一點，問他可會嘗試令自己不要「悶蛋」？他笑說：「我講一個例子，有次女兒發脾氣，我責怪她之後，她喊住講『Daddy，我唔怕你！我唔愛你！』我話就算你不愛我，我都一樣愛你，所以她講甚麼都好，我都一樣愛她。」