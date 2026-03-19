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古天樂、劉偉強現身「寰亞之夜」 鄧麗欣「出關」歌影藝三線發展有壓力 許恩怡再爭影后感榮幸

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-19 HKT

古天樂、錢家樂、劉偉強導演、岑麗香、鄧麗欣、洪永城、朱晨麗、譚旻萱、許恩怡等聯同寰亞傳媒集團老闆林建岳博士前晚（17日）出席在中環舉行的「寰亞之夜」，現場星光熠熠非常熱鬧。

朱晨麗獲香香認證恐怖

即將開播的寰亞劇集《重案解密》改編自香港過去15年間，全城矚目的真實奇案，並以單元形式呈現，再由男女主角苗僑偉與香香貫穿所有故事線。岑麗香、朱晨麗、譚旻萱與陳少邦劇中飾演同袍，一忠一奸，洪永城說：「我係一個做咗好多壞事嘅人，喪盡天良，最終俾三哥（苗僑偉）同埋香香治理我，同埋『搞掂』我！」朱晨麗透露其劇中角色亦有大反差，連她本人亦感到毛骨悚然，她亦希望讓觀眾見到另一面的她，「最大挑戰係連我自己都『嘩，有冇咁恐怖？咁變態？』」身旁的香香立即認證：「我有睇片呀，呢個人真係咁恐怖，做唔到！」

香香怕忘記對白唔敢傾偈

林子善爆料香香在現場勤力背廣東話對白，劇本都被她做的記號畫到五顏六色，最佩服她同時還要跟兩名囝囝視訊。香香笑說：「我係佢哋『做功課』好榜樣，其實我拍劇見到大家好開心，好想同大家傾偈，但我又怕忘記對白。」子善感謝監製梁家樹、「家姐」佘詩曼和梁靖琪（Toby）引薦他加入拍攝。

陳嘉寶為拍劇犧牲長髮

何嘉莉、陳嘉寶和譚旻萱同樣演出《重案解密》，雖然要忍口不能劇透，何嘉莉指自己做了好多資料蒐集，拍攝時都好努力，希望能原汁原味播出。第一次拍劇的譚旻萱直指緊張：「拍攝過程好開心，我係好緊張，唔算好驚慌，今次我演嘅角色情緒起伏好大，好有挑戰性。」陳嘉寶為拍劇犧牲長髮，她透露最難忘在外地取景，「睇劇本已經覺得有啲故事真係好恐怖，期間要去喺外地取景，喺酒店住咗差唔多兩個月。夜晚喺酒店房睇劇本，我要屋企人或者朋友開視訊，要佢哋喺個鏡頭前陪住我。」

Stephy認有壓力

最近閉關的Stephy自言終於「出關」，她說：「因為最近半休息狀態無乜出嚟見人，所以今日有啲興奮又期待。」即將有新戲《大分瓶》上映，「呢個故事係講打保齡球，嗰陣我都花咗啲心機去練習，大家可以入場睇吓我打得似唔似。音樂方面我今年都會有新歌推出，藝術方面，5月會再有展覽，有少少壓力，因為而家進度一般。」三線發展，Stephy揚言要加把勁。

Natalie再入圍「最佳女主角」感榮幸

Natalie憑電影《無名指》入圍第44屆香港電影金像獎最佳女主角，第二次入圍，與馬麗、廖子妤、章子怡和陳法拉等前輩角逐影后寶座，她說：「非常榮幸同埋感恩，因為其他入圍嘅四位女演員都係我非常敬佩、非常鍾意，我有睇晒佢哋嘅作品，可以同佢哋坐埋一齊，感覺好似發緊夢。」又稱下月開拍新戲，笑言有少少緊張，說：「因為隔咗一段時間無拍戲，驚唔記得點演，希望一踏入現場就捉得返個感覺。」身旁的Hazel在電影《夜王》飾演「BB」，原來這是她的乳名；而Hillary即將參與電視節目拍攝，同時忙於經營Social Media，努力拍片影靚相。

Natalie建議演后宮爭寵

問到最想演甚麼角色和題材？Natalie建議演后宮爭寵，Stephy笑說：「后宮佳麗三千？年齡層有少少跳喎，一定唔揀我啦！」而身形纖瘦的莎莎則指最想參演動作片，嬌柔的她喜歡挑戰高難度，她自信滿滿，自認有天份！同樣反差極大的趙君瑜（Angelina），在《夜王》飾演性感美女，她卻希望演喪屍片，說：「希望嘗試CG同埋特技化妝，半邊臉爛晒血淋淋，唔介意破壞個樣。」至於最近在戀愛綜藝節目爆紅的曾睿彤（Maya），戀愛大過天，她希望拍浪漫愛情片，身旁的黃靖瑩（Charlie）建議她寫《單身400天》劇本向「寰亞之夜」Party的電影公司老闆和導演自薦。

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