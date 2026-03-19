「𡃁模始祖」趙碩之罕現身《四葉草》聚會下身發福  曾割席富豪老闆 拍過私密影片

現年38歲、久未公開露面的女星趙碩之（Wylie），近日驚喜現身經典偶像劇《四葉草》系列第三輯《盛裝舞步愛作戰》的演員世紀重聚，跟當年的一班主演，如現在已升呢影后的衛詩雅，以及洪卓立、陳家樂、林威辰、李蘊等好友齊聚一堂，場面溫馨，勾起無數集體回憶。

趙碩之身材豐滿下身發福？

從合照中可見，現年38歲、將近「奔四」的趙碩之狀態大勇。化上精緻妝容的她，依然顏值在線，在人群中流露出濃烈的星味。當日她身穿一件寬鬆的牛仔褸，配搭黑色內搭，雖然衣著密實，但仍難掩其豐滿的姣好身材，上圍線條依然傲人。不過，未知是否褲款問題，身穿牛仔長褲的她，下半身顯得略為圓潤，似乎難掩輕微發福的事實。

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趙碩之憑身材殺出血路

趙碩之最令人印象深刻的莫過於她年輕時憑著極其豐滿的上圍，在娛樂圈迅速殺出一條血路。她曾推出《Wylie Summer 趙碩之．夏》及《A Story Behind Wylie》等寫真集，火辣身材吸引了無數宅男粉絲，成為當時炙手可熱的性感女神。趙碩之為𡃁模始祖，初出道時不時跟其他𡃁模唇槍舌劍，寸嘴形象深入民心。

趙碩之曾與富豪老闆反目

走紅的同時，她與當時的老闆、已故富豪林建名以「父女」相稱，關係一度非常密切。林建名曾為她的寫真集舉辦祝捷會，二人互動親暱。然而，這段關係後來因續約問題而破裂，趙碩之更召開記者會，聲淚俱下地控訴公司「講金唔講心」，而林建名則隔空反擊，指對方不懂飲水思源，師徒關係一度決裂，但隨後已經破冰。2021年林建名病逝，趙碩之就曾發文悼念，感恩對方的知遇之恩。

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趙碩之《一舞傾城》演舞女

近年淡出幕前的她，在2023年驚喜參演TVB劇集《一舞傾城》，飾演舞小姐「媚媚」。劇中她完全不吝嗇其驕人身材，以多款性感造型上陣，大騷誘人上圍，多場戲份更有「動感」演出，引起網民熱烈討論。其中一幕在時鐘酒店的場景，鏡頭更給予其穿上黑絲襪的美腿長達5秒的大特寫，性感程度爆燈，足見其魅力不減當年。

趙碩之曾跟男友拍私密影片

而年輕時的趙碩之性格也相當大膽，她曾在2017年向傳媒自爆，年輕時曾與前男友拍攝親密的私密影片，並由對方保管。她當時坦言雖然有點擔心，但認為對方會妥善處理，更表示與該前男友及其家人關係依然很好，猶如家人，不會刻意要求刪除影片。

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