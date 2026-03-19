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龍婷《旅程》巡演5月登陸澳門 承諾每站加入新元素

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-19 HKT

龍婷《旅程》巡迴音樂會自去年8月18日於西九文化區自由空間大盒揭開序幕，一連三場香港站演出圓滿成功。隨後於2025年11月踏足廣州，更在2026年1月先後唱響清遠與東莞，每站均叫好叫座，反應熱烈。最新一站將於5月23日登陸澳門銀河綜合度假城之GBOX，票價分為$1080（VIP，含一對一合照）及$680兩種，並定於3月23日上午10時率先在Patotix及鄰住買開放優先訂票，3月30日中午12時則於銀河票務及大麦網公開發售。

龍婷巡演足跡遍佈多地

龍婷滿懷感恩地表示，非常慶幸她的《旅程》音樂會能走遍那麼多城市，結識一群又一群新的樂迷。每當工作空檔，她亦把握機會遊覽當地風光、品嘗地道美食，為她的人生旅途增添不少動人色彩。她更感性分享：「在音樂會現場聽到觀眾的掌聲和歡呼聲，實在是無比奇妙的體驗。」

龍婷感恩樂迷一直相伴

為答謝樂迷一路以來的支持，龍婷透露每一站巡唱都會加入新元素，「今次澳門站的歌單和服飾都會有所調整。大家也知道，我的歌唱旅程就如人生一樣，有高有低。由去年香港站開始，到即將舉行的澳門站，每一站都將成為我人生旅程的一部分，我很高興能與大家一同走過、一同經歷，交織出一個又一個屬於我們的故事。

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