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Bekuh Boom爆遭YG嚴重欺凌：要求我墮胎 指BLACKPINK成員冷眼旁觀

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-19 HKT

一名美國創作歌手Bekuh Boom昨日在社交網爆料指自己約18歲左右到韓國發展時，曾遭到公司欺凌，甚至被要求墮胎，她更直言在創作BLACKPINK的《Typa Girl》受到嚴重的不受尊重，BLACKPINK成員知情卻袖手旁觀。雖然她沒有指名道姓，但提到與BLACKPINK合作《Typa Girl》、《Money》這兩首歌，就明示是簽約給BLACKPINK所屬的YG娛樂。

Bekuh Boom遭受言語暴力

Bekuh Boom指23歲時是以唱片合約為條件準備與YG再簽約，卻因為她懷孕，遭到言語暴力，「在即將簽約的前一刻，我告訴公司自己懷孕了，卻被告知如果生下小孩，我的事業跟生活會直接結束，並要求我墮胎。」公司要求她付回機票錢，更指她已沒用處，她拒絕墮胎回到美國，兩年內她都沒有收到任何公司的聯絡。

Bekuh Boom因創作太陽一曲獲業界肯定

Bekuh Boom又發現自己參與錄製的饒舌作品被放入已對外公布的歌曲中，那首歌已經是享譽國際的大熱作品。影片中，她再提到有份創作Lisa的歌曲《Money》，但該曲推出前，沒有人告知她歌曲即將發行，導致她的收才分配不公平。YG方面還未作出回應。1994年出生的Bekuh Boom於2012年離開家鄉前往韓國，並簽給YG娛樂，她因創作太陽的歌曲《Eyes Nose Lips》獲業界肯定，又曾創作BLACKPINK的《BOOMBAYAH》、《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》，以及跟韓團WINNER及女歌手全昭彌等合作，去年8月，她在韓國音樂IP公司的註冊參與歌曲就有33首。

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