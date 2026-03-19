湯姆賀倫現身帝國大廈為《蜘蛛俠：英雄重生》宣傳 各地名人接力分享感人故事 首個預告片「制裁者」變形俠醫驚喜現身

Marvel新片《蜘蛛俠：英雄重生》將於7月上映，昨晚公開首個預告。官方更以前所未見的「全球24小時粉絲接力」活動，與全球影迷一同見證「蜘蛛俠」Peter Parker走進全新人生階段。昨日湯姆賀倫（Tom Holland）現身紐約帝國大廈宣傳，並與一群扮成「蜘蛛俠」的影迷見面。湯姆又宣布帝國大廈昨晚將會亮起蜘蛛俠經典的紅、藍兩色燈光，點亮紐約夜空，正式宣告蜘蛛俠強勢回歸。

中村獅童、Mark@NCT參選接力活動

參與接力的名人陣容極其鼎盛，包括一級方程式賽車哈斯車隊的奧干（Esteban Ocon）、曾聲演「毒魔」的日本名男星中村獅童，以及K-op韓國男團NCT成員Mark等。每位名人分享感人故事後，便標籤下一位時區的粉絲接力，象徵蜘蛛俠的精神如同太陽升起一樣，照亮全球每一個角落。

蠍子人、迴力鏢經典反派相繼登場

預告片中可見，湯姆飾演的「蜘蛛俠」Peter Parker孤身穿梭於繁華的紐約市，過着「隱姓埋名」的生活。他不再是那個受復仇者聯盟庇護的少年，而是一個每日隱姓埋名、獨自在狹小公寓修補戰衣的「全職蜘蛛俠」。除了要應付日常的英雄重擔，Peter 驚覺身體正產生不可控的恐怖異變，生命危在旦夕。最令他傷心的是女友MJ（Zendaya飾）已不認識他，並另結新歡！

更令影迷震撼的是，「制裁者」（The Punisher）、變形俠醫驚喜現身，而「蠍子人」（Scorpio）、「迴力鏢」（Boomerang）、「狼蛛」（Tarantul）以至神秘組織「手合會」（The Hand）等經典反派亦相繼登場。