《寒戰1994》演員陣容懶人包 古天樂演特首周潤發梁家輝回歸 劉俊謙吳彥祖加盟掀權力鬥爭

備受期待的犯罪動作電影《寒戰》系列前傳《寒戰1994》，今日（18日）正式官宣全明星陣容，並同步釋出角色海報，10位影帝破天荒同台飆戲立即引爆全網熱議！電影由系列導演梁樂民回歸執導及編劇，故事將追溯至1994年香港回歸前夕，一場富商綁架案，如何引爆警隊內部、英國政府、商界及黑道四方勢力的權力洗牌，並為日後《寒戰》的警隊鬥爭埋下關鍵伏筆。

《寒戰1994》故事大綱

《寒戰1994》的劇情將與《寒戰》系列緊密相連。故事始於2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，其昔日宿敵蔡元祺（舊作由張國柱飾演）在英國被暗殺。為了追查真相，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）求助，共同揭開一份塵封已久的1994年神祕檔案。

時間回到1994年，香港主權移交前夕，警隊政治部即將解散。一宗牽涉香港首富潘氏家族的綁架案，讓熱血正義的年輕警官李文彬（劉俊謙 飾）與冷血的警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）正面交鋒。兩人截然不同的價值觀，在警隊內部掀起一場暗流湧動的權力較量。與此同時，首富家族潘氏父子（謝君豪及吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英國政府四方勢力被捲入其中，各有盤算、相互牽制，香港迎來了新一輪權力洗牌。

《寒戰1994》演員陣容逐個睇：

《寒戰1994》超豪華陣容角色解構

《寒戰1994》公佈的演員陣容橫跨老中青三代實力派演員，更邀得國際級演員加盟，堪稱近年最強港產片卡士。《星島頭條》為讀者整理詳細的角色對照懶人包：

年輕版李文彬

劉俊謙演繹1994年時充滿正義理想的李文彬，有組織罪案及三合會調查科署任總警司。

老年版李文彬

梁家輝以「友情演出」回歸，串連起《寒戰》宇宙的關鍵人物，新一屆保安局局長候選人。

年輕版蔡元祺

吳彥祖飾演1994年時心狠手辣的蔡元祺，警務處行動副處長。

劉傑輝

郭富城特別演出，現任警務處處長，為調查案件重啟1994檔案。

簡奧偉

周潤發特別演出，飾演資深大律師，向警務處處長劉傑輝提供協助。

潘志昂

吳慷仁飾演，潘氏家族第五代長子。

潘雋亨

謝君豪飾演，香港首富、潘氏家族第四代當家。

阮若蘭

王丹妮飾演，全港最大社團「老丸」龍頭。

潘怡心

廖子妤飾演，潘氏家族第四代後人。

葉舜廷

古天樂特別演出，第五屆香港特別行政區行政長官。

兩大英國演員強勢加盟《寒戰1994》

除了本地強大陣容，本次《寒戰1994》更請來兩位國際知名的英國演員，為這場權力風暴增添更多變數。

艾頓基倫 (Aidan Gillen)：相信全球劇迷對他絕不陌生！他在神劇《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「Littlefinger」Petyr Baelish，憑藉其高深莫測的權謀算計與玩弄人心的能力，成為劇中最令人印象深刻的野心家。這次他在《寒戰1994》中飾演「F.M.」軍情六處亞太地區主管，角色海報中他眼神深邃，勢必將為電影帶來一場精彩的權術博弈。

曉邦納威利 (Hugh Bonneville)：憑藉經典英劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）中溫文儒雅的「格蘭特罕伯爵」羅伯特克勞利（Robert Crawley, Earl of Grantham）一角而深入民心。他高貴的紳士形象與這次在《寒戰1994》中飾演的英國內閣大臣「侯哲思」不謀而合，他在電影中將代表英方勢力，介入這場回歸前夕的香港權力鬥爭。

《寒戰1994》集結了如此頂級的演員陣容，加上錯綜複雜的權力鬥爭劇情，無疑已成為2025年最受期待的電影之一。

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