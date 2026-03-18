Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

布斯韋利士71歲生日 妻積極推廣關注失智症 成立基金會支援病患照顧者

影視圈
更新時間：17:15 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-18 HKT

明日（19日）就是荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）的71歲生日，雖然他自2022年及23年先後確診失語症、額顳葉失智症（或稱額顳葉退化症）後，淡出幕前；去年甚至傳出他已失去說話和行路的能力，其妻Emma Heming Willis仍積極推廣民眾關注失智症，繼去年宣布在布斯死後捐出其大腦作醫學研究外，日前公布成立「Emma & Bruce基金會」，以支持失智症研究及幫助病患的照顧者。

布斯韋利士死後捐大腦研究

Emma Heming Willis於12日出席額顳葉退化症協會（AFTD）舉行的慈善晚宴，大會更向她與布斯頒發「Susan Newhouse & Si Newhouse」希望獎，此獎旨在表彰那些為FTD（額顳葉退化症）群體作出卓越貢獻的人士。Emma利用自己的影響力參與政治活動和公眾教育，並撰寫了暢銷回憶錄《The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path》，藉此支持FTD患者及其照顧者。Emma領獎時說：「今晚你們或許是在表彰我和布斯，但這份感激之情應該屬於你們。你們看到了我們，你們用社區的力量包圍了我們，你們給了我們希望。」

另外，提到其成立的基金會，Emma說：「我深信支持科學研究的重要性，同時也要關注那些每天承擔巨大責任的照顧者。布斯一直以慷慨和仁慈待人，我知道他會因為幫助面臨此病症的患者和家庭而感到自豪。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
5小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
23小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
影視圈
3小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-17 16:48 HKT
巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮
巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
影視圈
9小時前