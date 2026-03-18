布斯韋利士71歲生日 妻積極推廣關注失智症 成立基金會支援病患照顧者
更新時間：17:15 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-18 HKT
明日（19日）就是荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）的71歲生日，雖然他自2022年及23年先後確診失語症、額顳葉失智症（或稱額顳葉退化症）後，淡出幕前；去年甚至傳出他已失去說話和行路的能力，其妻Emma Heming Willis仍積極推廣民眾關注失智症，繼去年宣布在布斯死後捐出其大腦作醫學研究外，日前公布成立「Emma & Bruce基金會」，以支持失智症研究及幫助病患的照顧者。
布斯韋利士死後捐大腦研究
Emma Heming Willis於12日出席額顳葉退化症協會（AFTD）舉行的慈善晚宴，大會更向她與布斯頒發「Susan Newhouse & Si Newhouse」希望獎，此獎旨在表彰那些為FTD（額顳葉退化症）群體作出卓越貢獻的人士。Emma利用自己的影響力參與政治活動和公眾教育，並撰寫了暢銷回憶錄《The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path》，藉此支持FTD患者及其照顧者。Emma領獎時說：「今晚你們或許是在表彰我和布斯，但這份感激之情應該屬於你們。你們看到了我們，你們用社區的力量包圍了我們，你們給了我們希望。」
另外，提到其成立的基金會，Emma說：「我深信支持科學研究的重要性，同時也要關注那些每天承擔巨大責任的照顧者。布斯一直以慷慨和仁慈待人，我知道他會因為幫助面臨此病症的患者和家庭而感到自豪。」
最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
2026-03-17 16:48 HKT