布斯韋利士71歲生日 妻積極推廣關注失智症 成立基金會支援病患照顧者

明日（19日）就是荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）的71歲生日，雖然他自2022年及23年先後確診失語症、額顳葉失智症（或稱額顳葉退化症）後，淡出幕前；去年甚至傳出他已失去說話和行路的能力，其妻Emma Heming Willis仍積極推廣民眾關注失智症，繼去年宣布在布斯死後捐出其大腦作醫學研究外，日前公布成立「Emma & Bruce基金會」，以支持失智症研究及幫助病患的照顧者。

布斯韋利士死後捐大腦研究

Emma Heming Willis於12日出席額顳葉退化症協會（AFTD）舉行的慈善晚宴，大會更向她與布斯頒發「Susan Newhouse & Si Newhouse」希望獎，此獎旨在表彰那些為FTD（額顳葉退化症）群體作出卓越貢獻的人士。Emma利用自己的影響力參與政治活動和公眾教育，並撰寫了暢銷回憶錄《The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path》，藉此支持FTD患者及其照顧者。Emma領獎時說：「今晚你們或許是在表彰我和布斯，但這份感激之情應該屬於你們。你們看到了我們，你們用社區的力量包圍了我們，你們給了我們希望。」

另外，提到其成立的基金會，Emma說：「我深信支持科學研究的重要性，同時也要關注那些每天承擔巨大責任的照顧者。布斯一直以慷慨和仁慈待人，我知道他會因為幫助面臨此病症的患者和家庭而感到自豪。」