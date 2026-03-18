女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來

台灣女星蕭淑慎的老公、雄鷹娛樂公司老闆梁軒安，因被控性侵旗下女藝人，近日遭士林地方法院一審重判4年10個月有期徒刑。法官在判決中嚴厲斥責梁軒安濫用職權，為滿足私慾竟對有從屬關係的被害人施暴，其掐頸的行為更具高度生命危險，犯後態度惡劣，惡性極為重大。

蕭淑慎老公向旗下藝人伸狼爪

回顧案情，受害女歌手指控，梁軒安在2023年11月某次活動結束後，以帶路為藉口將她帶入房間，不顧她持續以「不要」、「為甚麼要這樣」等言語反抗，最終以暴力壓制並強制性交得逞。梁軒安出庭時雖承認發生性關係，但堅稱雙方當時正在交往，一切皆為合意。其律師也辯稱，兩人關係親密，案發隔天還一同出遊，互動並無異常。

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對話紀錄成為關鍵

然而，法院採納的證據徹底推翻了梁軒安的說法。被害人與梁軒安的LINE對話紀錄成為關鍵，她曾直接質問：「那天你打我巴掌、掐我」、「你那次射進來」、「你掐我讓我PTSD變嚴重」。法官認為，若非事實，被害人不可能用如此具體的細節反覆質問上司，而梁軒安對此僅是閃躲迴避，甚至刪除對話，直到檢方數位採證才還原真相。此外，多名證人證實，案發後看見被害人頸部有瘀青，且她曾哭著透露自己「發生不願意的事情」、「被硬上」，情緒極不穩定。

合議庭最終認定，梁軒安與被害人之間存在權力不對等的關係，卻仍犯下惡行，犯後更企圖影響證人，毫無悔意。法官特別指出，即便梁軒安日後上訴才認罪，也不應輕易成為減刑的理由，除非他能取得被害人的諒解或積極彌補傷害，否則難以認定其悔意，以避免向社會傳遞「先否認、再認罪就能減刑」的錯誤訊息，進而損害法律的尊嚴。

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