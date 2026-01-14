49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求

49歲台灣女星蕭淑慎2019年患罕見「十二指腸癌」，三年後再發現癌細胞轉移肝臟，慶幸抗癌成功，逐漸康復。蕭淑慎與細15歲老公梁軒安於2017年結婚，但嫩夫屢爆是非，去年3月蕭淑慎一度嬲爆發表聲明切割老公，近日蕭淑慎現身薔薔的Podcast節目《薔栗膠》時，大方剖析對婚姻的見解，表明已跟老公沒有性生活。

蕭淑慎「嫩夫」屢爆醜聞

蕭淑慎的「年下男」老公梁軒安，曾遭兩名女子連環指控性侵，雖然導致與蕭淑慎的婚姻出現危機，但二人仍保持夫妻關係，未有因此離婚。近日蕭淑慎現身節目時，提及近8的婚姻，蕭淑慎被問到如何看待伴侶的忠誠度時，語出驚人表示：「男人偷吃對我來說，根本不算甚麼。」

蕭淑慎強調雙方並非「開放式關係」，自己的觀念相對保守，既然選擇婚姻，就會尊重這段關係。蕭淑慎又提到與老公感情破裂，與第三者介入無關，主要是二人「三觀不合」，思想存在巨大差異，才是磨損感情的主因。蕭淑慎又坦白透露早已沒有性生活：「早就不想給他碰。」

蕭淑慎怕丟臉

對於老公的生理需求，蕭淑慎大方表示：「你最好是去花錢就算了。」不過蕭淑慎也有底線，要求老公花錢解決生理需求時，絕對不能被傳媒拍到，否則會讓她感到顏面盡失。蕭淑慎的一番言論曝光後，震驚不少網民，引起熱烈討論。

