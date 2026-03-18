混血肥仔十分鐘澄清片爆公關災難 拎法庭判詞辯稱「篤瘀唔算家暴」反扮受害者：唔好喺網絡世界尋找公義

YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近日被英國法庭裁定「Assault by beating」（毆打）罪名成立，前妻芊蕙子隨後發聲證實家暴：「有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。」

混血肥仔突貼「交代一切」澄清影片

混血肥仔昨晚突然在YouTube上載一段「交代一切」澄清影片，首次正面回應過去一年來關於出軌、家暴、撫養權等多項指控，甚至拎出分居協議書、法庭的判詞嘗試為自己洗白，結果被網民狠批「講大話」，大現語言藝術製造公關災難。

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混血肥仔承認雙方對「分居」理解有落差

混血肥仔稱因為事件一直處於法律程序之中，同時亦不希望影響工作夥伴和家人身邊的人，所以選擇不作公開回應，今次拍片的目的，只為說清楚整件事情的時間線，希望從今天開始，關於他家事的討論到此為止。混血肥仔在片中以「對方、佢、葉女士」來形容分居太太芊蕙子，他承認早於2024年已簽署分居協議書，並有WhatsApp記錄證明雙方同意執行相關的條款：「到咗6月尾、7月初，我哋口頭上同意分居協議書內容，大致認為喺呢一刻大家哋婚姻已經完結。」混血肥仔承認雙方對「分居」的理解存在落差：「對方可能認為，就算大家已經口頭協議離婚，喺分居期間了解其他對象，我都算出軌。但係我會認為，大家都已經同意分居，我唔算出軌，不過點講都好，我處理呢件事係處理唔好。」

對於外界盛傳他「扮好爸爸」並打算放棄一對子女，混血肥仔重申：「由頭到尾我都唔會亦都唔想放棄佢哋，呢樣嘢我冇嘢可以證明，唯有用時間去證明，對我嚟講最大嘅掙扎，就係究竟畀一個完整家庭嘅小朋友重要，定係畀一個情緒穩定嘅家庭環境嘅小朋友重要呢？無論答案係點都好，我相信呢兩個答案都唔等同放棄。」混血肥仔又稱英國法院在過去一年已為小朋友安排作出決定：「喺審視雙方提交嘅照顧紀錄、出入境紀錄，包括安全問題，以及相關資料之後，最終作出 Share Care 嘅安排，即係一人一半撫養權，大家一人一半嘅照顧時間。呢個決定唔係一次性作出，而係經過長時間審視文件、證據，以及過往照顧小朋友嘅情況之後作出嘅安排。我相信英國家事法庭喺作出呢啲安排嘅時候，係基於專業同完整資料所作出嘅判斷。我一直相信比起街外人同所謂知情人士嘅觀察嚟得專業。就算我唔係大家心目中嘅好爸爸，但係兩年嚟嘅炒作同講嘢對我同小朋友嘅生活有咩好處呢？呢啲大人咁做又真係對小朋友好咩？」

混血肥仔澄清絕對沒有拳打腳踢

混血肥仔澄清家暴一事，公開一份在2026年1月5日由法官手寫的判詞並說：「喺英國法律入面，家暴通常稱為Domestic Abuse，呢個係一個好嚴重嘅指控，呢份判詞當中冇提及我有Domestic Abuse，如果我有嚴重暴力，對家暴處理得咁嚴謹嘅英國法庭，係冇可能判我一人一半嘅撫養權。究竟衝突當晚發生咗咩事？2025年1月24日晚上，大家激烈口角後都衝動地用手指篤大家嘅肩膀並且互相推撞。但我重申，我絕對沒有拳打腳踢，呢個衝突是雙方面嘅，喺警局我被詢問想唔想提告對方，但我當時只係話保留權利。喺警局我被通知控告 Excorbitant Beating，喺英國法律裡面，Beating 泛指推人、扯手、拍打、拉扯衣服、掟東西掟中人、抓人，只要有 physical force 就可以成立。」混血肥仔再讀出一份在1月19日經律師收到法官的手寫判詞內容：「事發後，現場警方即時拍攝，照片中顯示對方有輕微紅腫嘅情況。當時喺警局，我決定誠實承認呢個傷勢係我用手指戳對方造成。同時因為呢個原因，判詞裡面也清楚寫明：『我們注意到曾先生是一個品格良好嘅人，因此從這一點看來，佢較不可能犯下該項罪行，也較不可能向法庭作出不誠實嘅陳述。』」

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混血肥仔鄭重向葉女士再次道歉

混血肥仔續說：「但由於我已經警局認罪，法庭需要作出裁決，因此法庭裁定控罪成立。在這裡，我要鄭重向葉女士再次道歉。無論事情經過係點樣，當晚嘅衝突其實都唔應該發生，我都唔想再提，但有人講到我係打女人、拳打腳踢，甚至打到入醫院，呢個係非常嚴重嘅指控。點解會有唔少英國圈子嘅人話睇啲照片會覺得我打女人呢？ 事發後，警方即時到場嘅的照片和短片已經呈上法庭。事後大家推撞身上嘅瘀傷慢慢散發，但係警方最後係冇接收到我哋雙方事發後再拍身上瘀傷嘅相。同時，我嘅瘀傷照片從來都冇畀家人以外嘅人看過，因為喺好早階段，我都唔相信喺英國圈子嘅呢啲些朋友，我唔認同一班不斷主動叫我返香港生活、叫我放棄撫養權嘅人係咩善良嘅人。我從來唔Post佢哋嘅嘢，唔係因為我冇同佢哋生活，而係由一開始，我唔佢哋大個咗會發現佢哋係父母嘅形象工程。」

混血肥仔稱最後私隱係雙方瘀傷照片

混血肥仔稱事情發展至今，已經如實講完所有經過：「最後嘅私隱，我相信已經係我哋雙方嘅瘀傷照片，我希望大家唔好再強逼我哋拎啲相做比較，留啲空間同尊重給我同屋企人。 至於案件有乜嘢處罰？法庭最後嘅判決是：我需要罰款，唔需要有社會服務令，唔需要坐監，冇任何人生自由嘅限制，希望大家尊重法庭嘅裁決。同時，唔同嘅法庭都提醒我哋，唔好再喺網上重複婚姻破裂嘅原因經過，認為咁樣係成熟成年人嘅做法。」混血肥仔在片尾說：「感情問題，我係有處理唔好嘅地方，除咗財務安排，其他相關法律問題基本上已經解決，小朋友已經適應同我嘅新生活。喺網絡世界十年，我一直明白一個道理，唔好喺網絡世界尋找公義，因為每一個人都可以成為判官。無論如何，你總會聽到一啲你唔願意聽到嘅說話。真正重要，其實係喺現實世界，你點樣做好你自己。」

混血肥仔澄清影片被網民一面倒狠批

混血肥仔的澄清影片再次被1網民一面倒狠批，有人說：「癡線，講到自己好委屈好慘，個個屈你害你咁，明明係你先出軌先有後面所有事情嘅發生！bob叔講得好啱，你好識用語言藝術嚟包裝同spin走重點！ 好心你啦，唔想認錯就咪認啦，搞到而家咁咪一樣咁肉酸。」、「在香港和英國，即使簽署了分居協議，在正式離婚令（Decree Absolute/Final Order）生效前，法律上仍屬婚內狀態。與他人發生關係通常被視為「不忠」（Adultery）。」、「我唔認同」、「我並沒有」、「我唔同意」⋯只見你不知悔改，死不認錯，不負責任⋯⋯」、「一分居就即刻同另一條女一齊，好心你就認出軌啦，仲死撐！」、「將自己出軌講到好似無問題，好似理所當然咁。」、「原來篤到人有瘀傷就唔等於家暴，要法庭判係家暴先算係家暴 長知識了。」、「離婚分居係因為你出面婚外情，唔係忙！唔係一分居就有女朋友而係外面攪女人先忽略屋企人而離婚，搞好時間線啦！為咗保第三者而出嚟傷害屋企人。」