《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻

盧宛茵日前迎來73歲生日，圈中人緣甚廣的她，獲得一眾好友蘇恩磁、呂有慧、鍾志光等為她慶生，場面十分熱鬧溫馨。好友蘇恩磁日前在IG分享了兩張生日聚會照，並寫道：「每年可以共慶生日，都是福氣，惜福惜緣」，流露出對這段長久友誼的珍惜。相中的盧宛茵穿上喜慶的紅色上衣，精神飽滿，容光煥發，在生日蛋糕前展露燦爛笑容，看起來非常開心。而在眾多合照中，最令人驚喜的是見到了一位久未公開露面的稀客——已淡出娛樂圈多年的前藝人梁小玲。

梁小玲前夫為前麗的小生李道洪

雖然已息影多年，但照片中的梁小玲風采依然，氣質溫婉典雅。1968年於麗的映聲第二期訓練班出身的梁小玲，出道不久便過檔無綫電視。梁小玲當年是《歡樂今宵》台柱之一，更接拍過不少劇集，如《強人》、《親情》等，不時接演演情婦、二奶角色。此外，她亦有接拍電影如《家法》及《白粉雙雄》等。她的前夫是著名演員、前麗的電視小生李道洪，二人婚姻僅維持4年，於1978年離婚收場。

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梁小玲再婚嫁得富貴

其後梁小玲與澳洲大律師趙崇康再婚，並移民到澳洲生活。梁小玲第二任丈夫趙崇康經營石油生意，更在市值四千多億的中國海洋石油任職非執行董事，可謂相當富貴。而他們的女兒，便是同樣在演藝圈發展的前TVB花旦趙希洛。趙希洛在上月情人節宣布與圈外男友結婚，正式成為人妻。未知梁小玲是否因榮升外母，份外容光煥發。

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