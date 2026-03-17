BTS光化門免費騷倒數 首爾地鐵17站受管制 6500警力戒備

韓團防彈少年團（BTS）於21日晚在首爾光化門廣場舉行的免費演唱會，為新唱片《ARIRANG》造勢，為應付超人氣預計吸引26萬名ARMY（粉絲暱稱）朝聖人潮，首爾市政府今日宣佈當日下午2時至10時，光化門站、市廳站和景福宮站均不停站，附近的乙支路入口站亦會視情況調整，基本上封鎖通往光化門廣場的所有地鐵站。

首爾市政府及警方加強保安

從20日早上5時至22日凌晨1時，光化門廣場附近17個地鐵站的儲物櫃將暫時停止使用，包括鐘閣站、市廳站、鐘路3街站、乙支路入口站、安國站、景福宮站、光化門站、首爾站、東大門歷史文化公園站、明洞站等，民眾無法寄存或取回物品，以防恐怖分子利用儲物櫃進行炸彈攻擊。警方預計動員70多個機動部隊，合共6500名警力維持秩序。當日31棟大廈會關閉正門及天台位置，並實施嚴密安檢程序，世宗文化會館所有演出取消，包括芭蕾舞團、音樂劇、話劇均停演，不少商店亦暫停營業。當日亦有31棟大廈會關閉正門及天台位置，並安排了嚴密安檢程序。當日，不少設施均停止運作，世宗文化會館原定所有演出取消，包括芭蕾舞團、音樂劇、話劇均停演，很多商店都不會營業。

網民質疑擾民

演唱會安排引發部分網民不滿，認為管制過嚴影響日常生活。有網民留言：「我連參加婚禮，都要被金屬探測器檢測嗎？」表達對大規模安檢措施的不解。

RM感性分享團員情誼

Netflix今日公開紀錄片《BTS：天團回歸》預告，成員Jimin興奮表示：「我們終於回到註定的地方。」預告中可見Jungkook、Jimin等成員退伍的片段，以及7人再次在洛杉磯重聚，回到熟悉的創作空間投入音樂製作。隊長RM感性道：「我人生一半的時間都跟他們在一起，像家人一般的朋友。」

BTS將赴紐約舉辦試聽會

BTS將於23日前往紐約，與串流平台合作舉辦新專輯《ARIRANG》試聽會，邀請1000名ARMY率先欣賞新作品，進一步為專輯造勢。

