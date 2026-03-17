「蔥頭」丘梓謙極速爆新戀情？跟「車模新歡」睇展覽斷正 身材超火辣富貴生活大起底

現年32歲、憑《愛．回家之開心速遞》「蔥頭」一角而為人熟知的丘梓謙，本月初剛宣布與拍拖逾十年的37歲女友麥皓兒（Joey）已分手一年，正式結束「姐弟戀」。言猶在耳，今日（15日）他被傳媒拍到與一名身材火辣、打扮性感的年輕女子現身灣仔會展，二人舉止親密，關係呼之欲出。

丘梓謙為新女友化身攝影師？

今日下午，丘梓謙被發現現身香港國際影視展，他身邊出現一名穿上黑色露肩連身裙的性感美女。該女子大騷香肩及背脊上的紋身，與同樣作黑色打扮的丘梓謙在場外互相為對方拍照，期間丘梓謙更化身「專屬攝影師」，耐心為女方捕捉動人時刻，舉手投足間充滿默契，儼如熱戀中的情侶。

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丘梓謙新歡身份大起底

丘梓謙否認對方是新女友，指二人是「朋友關係」。而這位神秘女子的真正身份，是活躍於小紅書的內地網紅車模，網名「Cy Au悠悠」。其個人簡介自稱「熱愛生活的大灣區車模」，專頁上有大量她擔任車模的性感照片，其中更不乏比堅尼索照，盡顯其火辣身材。而她背脊上的紋身，正與今日陪伴丘梓謙的女子完全吻合。

丘梓謙跟悠悠近日現身廣州

事實上，在今次灣仔「斷正」前，早有網民在4天前於廣州目擊二人結伴同行。當時丘梓謙與「悠悠」正跟陳思齊、陳柏曦等藝人一同進行探店活動，已被網民指認「悠悠」是其新女友，並留言稱：「感覺他是喜歡這種類型的」。

悠悠曾客串廣州電視劇？

此外，「悠悠」在行內似乎相當活躍，曾被指「客串過廣州的電視劇」，其社交平台亦有不少與TVB一線藝人的合照，包括視帝陳豪、陳展鵬、羅子溢及馬國明等，人脈甚廣。她亦熱愛旅遊，曾遠赴英國等地打卡，生活多姿多彩頗為富貴。由宣布分手到火速爆出新戀情，看來「蔥頭」的感情生活，比劇集角色來得更精彩。

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