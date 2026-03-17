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鄧健泓老婆為移民加國壓力爆煲 石詠莉準備公民試崩潰落淚：好辛苦，我唔鍾意讀書

影視圈
更新時間：17:10 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:10 2026-03-17 HKT

前TVB小生鄧健泓（Patrick）與歌手老婆石詠莉（Sukie）近年移民加拿大卡加利，不時透過YouTube頻道「愛鄧氏家庭日常」分享生活點滴。繼早前鄧健泓順利通過加拿大公民試後，近日輪到石詠莉應考。在最新發布的影片中，記錄了石詠莉溫習期間因壓力過大而情緒崩潰，最終卻以滿分佳績通過考試的過程。

石詠莉溫公民試崩潰爆喊

鄧健泓在片中透露，老婆石詠莉為了應付公民試，已努力溫習十多日。石詠莉將厚達81頁的筆記全部手抄，希望透過傳統的讀書方法加深記憶。然而，面對龐大的資料量，她感到不堪重負，在鏡頭前忍不住崩潰爆喊，直呼「好辛苦」、「我唔鍾意讀書」，場面令人心痛。鄧健泓在一旁不斷溫柔安撫，並陪伴她溫習，盡顯丈夫的體貼。

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石詠莉獲得滿分喜極而泣

到了考試當日，石詠莉在家中透過電腦應考，鄧健泓則在房門外焦急地等候。完成考試後，石詠莉看見螢幕顯示「20 out of 20」（20題全對）的滿分成績，一度難以置信，呆立當場。當她意識到自己成功通過並且獲得滿分時，再次激動落淚，這次卻是喜悅的淚水。她衝出房間與鄧健泓相擁，釋放所有壓力，場面溫馨。

鄧健泓為了慶祝老婆考獲比自己更佳的成績，帶她品嚐精緻的日式梳乎厘Pancake作為獎勵。影片最後，鄧健泓感性地表示：「任何年齡的女性都會有可愛的一面，視乎你有沒有方法令她們在你眼前呈現」，流露出對老婆的無限寵愛。

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鄧健泓目擊老婆與加國嫩男對話正面「對質」？

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