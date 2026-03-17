「西毒」朱鐵和曾跟星爺對唱「燒雞翼」 頭髮眼眉盡白現身診所 收陰險之氣變慈祥老人
更新時間：09:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-17 HKT
現年77歲的TVB「金牌綠葉」朱鐵和，曾在螢光幕前塑造無數經典角色，無論是《射鵰英雄傳》中的「西毒」歐陽鋒，或是與周星馳在《唐伯虎點秋香》中對唱《燒雞翼》的寧王使者，都令觀眾留下深刻印象。近年主力在內地搵食的他，已有一段時間消聲匿跡；日前卻被網民在江蘇一間診所偶遇，其激罕曝光的最新狀態，引發不少劇迷的懷舊熱議。
朱鐵和年近八旬腰板挺拔
根據網民分享的影片，當時朱鐵和身穿筆挺西裝，在一名身穿白袍的醫生陪同下，走在診所的走廊上。雖然他已年近八旬，頭髮與眉毛盡皆花白，但腰板挺直，步伐穩健，與後生仔一樣健步如飛，臉上更掛著笑容，氣息和精神狀態都顯得相當不錯。
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朱鐵和盡收陰險之氣
從另一張照片可見，朱鐵和面對粉絲的合照要求，亦非常友善地欣然答應。照片中的他面色紅潤，與粉絲親切合影，絲毫沒有架子，其和藹可親的舉動，與他過往常扮演的陰險毒辣反派形象，形成強烈的對比。據悉，朱鐵和此次現身江蘇無錫的診所，是為了看牙齒。
朱鐵和對唱周星馳締造經典
說起朱鐵和，老一輩的觀眾絕不陌生。他自1977年入行，效力TVB十多年間，演出了大量武俠劇，除了廣為人知的「西毒」歐陽鋒，也曾在梁朝偉版《鹿鼎記》飾演李自成、黃日華版《射鵰英雄傳》飾演郭嘯天。而他於《唐伯虎點秋香》和周星馳對唱「燒雞翼我鍾意食」，更成為永恆經典。他在90年代事業高峰期，毅然與家人移民美國，淡出螢光幕。直到2015年，他才再度復出拍戲，近年主要在內地工作，偶爾與北上發展的老戲骨們聚會，享受演戲樂趣。
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