TVB綠葉王聚舊際遇大不同  「最帥黃藥師」大病重生氣場壓郭富城  「卡拉之星」靠酒樓騷維生

影視圈
更新時間：16:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-07 HKT

前TVB「御用惡霸」鄭家生，近日在社交媒體上分享了一張與多位資深綠葉演員的聚會照，瞬間勾起無數港劇迷的集體回憶。照片中，陳榮峻、吳香倫、魯振順、李鴻傑、駱應鈞等一眾熟悉的面孔齊聚一堂，他們都曾是TVB劇集中不可或缺的黃金配角，個個演技精湛。然而，離開TVB後，各人的發展際遇卻大相徑庭。

73歲駱應鈞星味濃郁

在眾多老戲骨中，現年73歲的駱應鈞無疑是全場最亮眼的一位。曾於2019年因腎臟問題經歷兩次大型手術的他，如今不僅完全康復，更是容光煥發，腰板畢挺，精神矍鑠，絲毫不見老態。駱應鈞當日穿上藍色外套出席聚會，身材高大的他精神狀態一流，笑容亦十分燦爛，星味比以往更濃。

相關閱讀：駱應鈞曾兩做複雜手術留醫40日 內地行天橋激罕曝光 全面回勇走路帶風：帥了一輩子

73歲駱應鈞 《內幕》鬥戲郭富城

駱應鈞在最近上映的電影《內幕》中，他飾演大反派，與影帝級人馬郭富城和吳鎮宇同場鬥戲，表現絲毫不落下風，演技備受讚賞，更有網民指駱應鈞於電影中氣場強勁，連郭富城都比不上。早前他出席電影宣傳活動時，極佳的狀態也讓在場媒體和觀眾眼前一亮，完全不像古稀之年。

魯振順靠酒樓騷維持生計

相比之下，早前宣布離開TVB的魯振順，際遇則有所不同。他曾坦言對離開服務多年的公司感到不捨，但認為現時的TVB已今非昔比，少了以往的人情味。恢復自由身的他，目前主要依靠接酒樓登台的工作維持收入，並透露每月至少會有一場演出。至於同場的其他資深演員，如經常飾演惡霸角色的李鴻傑和鄭家生，近年也紛紛將事業重心轉往內地發展。

相關閱讀：67歲「卡拉之星」離巢TVB後於中式酒樓演唱維生   資深傳媒人：已成離巢藝人搵食之道

