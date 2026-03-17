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「話題女王」進軍成人平台吸金 驚爆私密處整形只為生理原因 提供付費「觀鳥」一條體毛賣6千元

影視圈
更新時間：14:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-17 HKT

台灣話題女王陳沂近年是非不斷，繼跟「雞排妹」鄭家純的長年宿怨，鬧得滿城風雨後。陳沂近日高調宣布重返成人平台，推出全新直播節目《沂派胡言》，提到自己「私密處整型」，更開創「私訊付費鑑鳥」的大膽踏界服務，引起網上熱議。

陳沂自揭私密處整形

陳沂言論一向出位大膽，近日她在直播中，向數萬名觀眾坦承自己進行了「陰道緊實手術」，她強調這項手術的意義，遠不止於提升兩性關係的歡愉，更是為了改善產後鬆弛與預防漏尿問題。她以「提升生活品質的生理投資」來定義這次手術，陳沂以健康包裝敏感話題，成功吸引網民關注。

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陳沂體毛競投天價成交

陳沂之後又開創了新的吸金方法，包括「私訊付費鑑鳥」服務，網友付費後可將自己的私密照傳送給她，陳沂則會化身「評鑑師」，就照片的「形狀、顏色、長度」等，給予毫不留情的犀利點評。陳沂其實早在首集直播中，她就上演「體毛競投」戲碼，最終一根「新鮮現摘」的頭髮，在短短10分鐘內以約2.5萬元台幣（約6100元港幣）的天價成交，讓外界為之震撼。

陳沂跟鄭家純罵戰被洩手機號碼

陳沂此次高調進軍成人平台，讓人回憶起她與鄭家純（雞扒妹）之間恩怨。兩人從網路罵戰，隔空開火，之後升級至鄭家純疑洩漏陳沂手機號碼，被控違反台灣「個資法」，判處3個月徒刑，可易科罰金，事件至今仍是港人集體回憶。
 

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