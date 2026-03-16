神與律師事務所｜柳演錫化身「撞鬼」律師 劇情懶人包、角色簡介、五大看點

《神與律師事務所》是由柳演錫、李絮及金景南領銜主演的金土連續劇。該劇自 3月13日起，逢星期五、六於 Netflix 及 Viu 平台同步更新。憑藉「靈異配合律政」的獨特題材，劇集自開播以來已斬獲高收視及極高討論度。下文為您精心整理《神與律師事務所》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及必看亮點！

劇情大綱

主要角色簡介

分集劇情

五大必看亮點

故事講述擁有通靈能力、能看見亡者的律師申二朗（柳演錫飾），為了生存選擇自立門戶。雖然他在辦案過程中不斷被各種性格、年齡與性別的鬼魂附身，但仍堅持為這些「特別客戶」伸張正義。他隨後與一心追求勝訴、作風冷血的菁英律師韓娜賢（李絮飾）聯手，展開一段「與鬼同行」的冒險旅程。

《神與律師事務所》由柳演錫和李絮主演。

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申二朗（柳演錫飾）原本擁有良好前途，卻因曾任檢察官的父親在 10年前捲入案件，導致他在大型律師事務所求職時屢屢碰壁，最終被迫創業。他具備看見亡者的特異體質，雖然常被附身，但仍竭力為冤魂申冤。韓娜賢（李絮飾）則是法律界的王牌律師，曾公開羞辱申二朗。她為了達成勝訴目標不擇手段，甚至不惜捏造指控。

柳演錫飾演申二朗。

李絮飾演韓娜賢。

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申二朗激發「通靈眼」

第 1至 2集中，申二朗因父親蒙冤，在太白律師事務所面試時遭韓娜賢羞辱。為求生計，他創業後意外點燃神秘香枝，獲得通靈能力。首位找上門的是鬼魂李康楓，二朗查出其真實身份為委託人金敏珠因醫療過失喪生的丈夫。儘管無法收取委託費，二朗仍決定接手案件。

法庭交鋒與靈異附身

法庭上，韓娜賢為求勝訴捏造死者虐待女兒的假指控，激發李康楓附身申二朗。原本斯文的二朗瞬間以粗魯方言痛罵對手，卻因被絆倒而清醒，哀嚎討厭當通靈律師。隨後二朗從護士口中得知關鍵證物去向，與李康楓趕往二手市場時誤闖毒窟，再次被附身並以黑幫身手擊倒混混。韓娜賢最終因二朗的保護而未毀掉證據，讓他贏得首場勝仗。

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靈異與律政罕見結合

《神與律師事務所》除了傳統的律政攻防，更加入靈異元素，為劇情增添不少笑點與淚點。例如首集登場的冤死鬼李康楓，其粗獷且具喜感的演出，與柳演錫被附身後的暴走行為相映成趣，成功平衡了原本沉重的劇情基調。

柳演錫被許城泰附身法庭暴走。

柳演錫下苦功 甚至學習 IVE 舞蹈

柳演錫在拍攝幕後分享，由於角色需要被不同鬼魂附身，他為此下足苦功。其中一幕他需化身為「前女團出身的高中生」，包含大量 K-Pop 舞蹈。柳演錫特地花費兩個月時間排舞，並仔細研究女團 IVE 的音樂影片（MV），力求連結尾動作都完美還原。

收視開紅盤 奪同時段冠軍

根據韓國尼爾森收視調查數據，該劇第 1集全國收視率達 6.3%，第 2集更飆升至 8.7%，刷新自身紀錄並奪得同時段收視冠軍。主演李絮在製作發布會上對劇集充滿信心，表示雖然競爭激烈，但她與柳演錫均認為觀眾有更多選擇是好事。

《神與律師事務所》首播即高開。

黃金演員陣容：許城泰驚喜客串

劇集邀得憑《魷魚遊戲》走紅的許城泰客串飾演首集鬼魂李康楓，成為劇中一大驚喜。加上曾演出《模範的士》的李絮，以犀利辯才營造法庭緊張感，與柳演錫之間的對手戲火花四濺，展現紮實演技。

許城泰有份客串，勁驚喜！

強大幕後班底：由《千元律師》導演執導

《神與律師事務所》由執導大熱劇《千元律師》的申仲勳親自操刀，並由《Alice》的編劇金佳英、姜哲圭執筆。頂尖的幕後團隊共同打磨劇本與畫面，致力為觀眾帶來最佳的視覺與劇情享受。

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