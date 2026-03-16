林奕匡最新單曲成2026首支五台冠軍歌 歲半囝囝化身最強幸運符連入8球贈興
更新時間：21:15 2026-03-16 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-16 HKT
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林奕匡（Phil）的最新單曲《那些不愛我的人》由他親自作曲，黃偉文（Wyman）填詞，日前正式成為2026年度首支五台冠軍歌。這首收錄於Phil最新專輯《The Next Station》的作品，由今年年初開始已先後稱霸「新城勁爆本地榜」、「CHILL CLUB推介榜」、「中文歌曲龍虎榜」、「903專業推介」等電台電視台榜單，近日再奪「TVB 勁歌金榜」冠軍，成就香港樂壇2026年首支五台冠軍歌，亦是Phil入行以來首支五台冠軍作品
林奕匡融合民謠R&B唱出豁達心態
歌曲融合民謠與R&B風格，唱出面對不愛自己的人的豁達心態，深受樂迷共鳴，Phil亦在多個場合現場演繹，感動全場。
林奕匡社交網自彈自唱《Our Song》答謝粉絲
為慶祝《那些不愛我的人》成為自己入行以來首支五台冠軍作品，Phil在社交平台發布自彈自唱的英文demo版本《Our Song》，以最直接的音樂方式向一直支持他的樂迷致謝，同時展現其創作與演繹上的音樂才華。
林奕匡愛兒Darrien成最強幸運符
在歌曲正式勇奪五台冠軍前，Phil的一歲半兒子Darrien於家中連續投進8球籃球，Phil更笑言自己是兒子的最強啦啦隊。Darrien自出生以來已成為Phil創作靈感來源，這次亮眼運動表現，更為爸爸的音樂成就增添幸運色彩。在歌曲正式勇奪五台冠軍前，Phil的一歲半兒子Darrien於家中連續投進8球籃球。Phil更笑言自己就是兒子的最強啦啦隊。Darrien自出生以來，已成為Phil創作靈感來源，這次亮眼運動表現，更為爸爸的音樂成就增添幸運色彩。
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