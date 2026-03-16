郭晶晶帶3子女行山曝光最新狀態 素顏上陣靚到發光得天獨厚 網民：國寶級即係國寶級

現年44歲「跳水皇后」郭晶晶與富二代霍啟剛結婚13年，婚後照顧一子兩女，分別是長子霍中曦、二女霍中妍、細女霍中怡，一家五口生活幸福美滿。雖然霍啟剛是名門之後，但他一家生活卻是平民貼地，近日郭晶晶跟丈夫及三名子女，去了衞奕信徑行山，郭晶晶曾經是跳水運動員，經過多年刻苦操練，體格優於常人，當天素顏的她，面色紅潤亮澤顯得精神奕奕，於陽光下皮膚白到發光，而她途中細心照顧3名子女，盡顯好媽媽特質。

郭晶晶一家行山打扮樸素平民

郭晶晶自嫁入霍家，並誕下三名子女後，逐漸將生活重心轉移至家庭。近日霍啟剛在ig分享一家五口去行山，郭晶晶戴著Cap帽，一身休閒運動服裝，全素顏出鏡，打扮樸素，全程照顧著三位活潑好動的子女，勞心勞力，而從照片中，郭晶晶於陽光展現甜美笑容，享受着溫馨的家庭時光，對於郭晶晶的美貌，網民大讚「國寶級即係國寶級」。

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郭晶晶照顧三子女外貌憔悴

郭晶晶曾經是國家級跳水運動員，經過長時間操練，體力比常人更佳，但她成為媽媽後，要照顧三名子女，辛勞程度隨時拍得住運動員的訓練，網民紛紛感嘆：「湊仔辛苦過做運動員」、「母愛真偉大」、「豪門媽媽不易做」，郭晶晶由國寶變成三孩之母，生活確是起了翻天覆地的變化。

郭晶晶丈夫當臨時攝影師

郭晶晶一家遠足的契機，源於丈夫霍啟剛自北京開會返港，他透露會議期間，除了在跑步機上鍛煉，鮮有運動機會。他在貼文中寫道：「返到香港，趁今日星期日風和日麗，一家人一齊去行山，既健康，又可以享受家庭樂。」字裡行間充滿對家庭的愛，他更當上了臨時攝影師，拍下郭晶晶和子女的照片，畫面溫馨治癒。



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