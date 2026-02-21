Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭晶晶賢妻上身情侶裝下廚 反問老公一句話洩婚姻生活甜蜜程度 互動閃盲網民

影視圈
更新時間：16:30 2026-02-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-21 HKT

44歲「跳水皇后」郭晶晶與富二代霍啟剛已結婚13年，婚後照顧一子兩女，為大仔仔霍中曦、二女霍中妍、細女霍中怡學業非常用心。霍啟剛早前在YouTube開設頻道，郭晶晶也有亮相，近日趁農曆新年，郭晶晶發揮賢妻一面，親自下廚炮製馬蹄糕，展現夫妻默契。

郭晶晶情侶裝下廚

在影片中，霍啟剛與郭晶晶同樣穿上紅色衫相當喜慶，整條影片由霍啟剛大談過去一年的經歷，以及新一年的願景，郭晶晶在旁細聽，二人間中甜蜜對望，獲網民大讚是模範夫妻的典範。

相關閱讀：郭晶晶夫婦上海逛平民商店  跳水皇后穿XX元鞋子惹熱議  獲封豪門清泉

郭晶晶雖然如旁聽者般，但整條近20分鐘的影片仍相當忙碌，預備及整理食材，而老公也有在旁幫手，可見二人平日相處有商有量。其間霍啟剛提到二人已結婚13年，郭晶晶震驚反問：「13年喇咩？」看來是婚姻生活太幸福，被網民笑指「快樂不知時日過」，片中的夫妻互動非常有愛。

郭晶晶煩惱仔女升學

提到三個仔女時，郭晶晶表示大仔已讀中學，而細女亦已升小學，郭晶晶自言自己似多次重讀：「我就更多功課，（中小學）我又讀好幾次。但係其實...我完全係挑戰呀！我其實唔係咁叻學嘢、學習㗎。唉！都係，有時候我學一次，跟住再教佢哋，但係我都唔知。」卻被老公指陪三個小朋友學三次，應該好厲害。

相關閱讀：郭晶晶11歲大仔暴風式成長 文質彬彬身高直逼父母 兩千金仙氣爆燈擁美人胚子

