奧斯卡2026丨嚴選18女星「年度戰衣」爭做紅地氈女王 各出奇謀晒Deep V透視露背大膽造型精彩絕倫
更新時間：12:56 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-16 HKT
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奧斯卡2026丨《第98屆奧斯卡金像獎》於美國時間3月15日在洛杉磯完滿落幕，大會頒發共24項大獎全部名花有主。《一戰再戰》（One Battle After Another）囊括六項大獎，成為最大贏家，Michael B. Jordan憑《罪人們》以黑馬姿態贏得影帝，Jessie Buckley憑 《哈姆尼特》封后。
紅地氈為奧斯卡頒獎禮揭開序幕
每年奧斯卡的戰況激烈，頒獎禮一舉一動都會成為大眾焦點，但為這個電影盛事揭開序幕的紅地氈的「戰況」同樣激烈，一眾有份出席的影星與及頒獎嘉賓，紛紛穿上艷麗的高貴造型，務求在紅氈上成為最耀眼的一面。
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