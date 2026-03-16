前「TVB富貴港姐」公開招親？ 要脾氣好夠靚仔 入贅後生活費女方全包「唔使撈」

現年34歲的前港姐亞軍王卓淇，自2021年與TVB約滿後，回到廣州發展，成功轉型為網紅及創立自家品牌賣手工穿戴甲及首飾，事業搞得有聲有色。至今仍是單身的她，早前突然公開「招親」，更提出「時代該進步了，男女平等。我拒當上門贅媳，招賢慧不物質，脾氣好的帥哥入贅，你不需要工作，還不需要生孩子耶。」 網民誤以為王卓淇恨嫁，才有招親舉動，原來只是一場美麗的誤會。

王卓淇招親來自小紅書熱話

王卓淇入行後拍過劇集《全職沒女》、《逆天奇案》，離巢後近年長駐內地發展，更當上了KOL，而她的「招親」言論，其實只是來自小紅書的熱門話題。她除了經營小紅書、IG等社交媒體，王卓淇更發揮其商業頭腦，創立自家品牌，銷售手工穿戴甲及首飾。其實王卓淇擁有英國薩里大學國際商業管理碩士學位，入行後一直未能學以致用，曾坦言不希望浪費所學，因此積極在商界發展。

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王卓淇有個富爸爸身家逾億

王卓淇出身富裕的家庭。她的父親是護膚品生產商，在內地擁有逾50萬呎的廠房，傳聞身家過億。 王卓淇本人也持有大角咀一號銀海及廣州白雲區的物業，生活無憂。去年王卓淇在生日時直言要找到合適的另一半不易：「媽媽說如果不能比現在更幸福就不要結婚，可惜現實是，很難找到能讓我生活過得比現在更好的另一半。」王卓淇自言生兒育女，令她對婚姻卻步，除非未來遇到很愛的人，網民紛紛感嘆要成為王卓淇的另一半，殊不容易。

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