34歲前港姐晒S形身材索爆火辣泳照 出身富貴攜母外遊 離巢後從商吸金力強

影視圈
更新時間：17:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-17 HKT

出身富裕家庭的2014年港姐亞軍王卓淇（Erin），上月曾為慶祝媽媽生日，兩母女到澳洲黃金海岸旅行。王卓淇昨晚（16日）在社交網出PO，分享近一個前的照片，大晒陽光與海灘的水著靚相，獲大批網民打上心心眼Emoji表達感受。

王卓淇靚人靚景

王卓淇早前帶媽媽到澳洲旅行，只上載過一輯在酒店泳池邊拍攝的水著相。王卓淇雖然已結束旅程，但昨日在IG再派福利，曝光一輯在澳洲Manly Beach留下的倩影。穿上一件頭天藍色泳衣的王卓淇，俯身向前對住鏡頭擺Pose，弗爆身形一覽無遺。

相關閱讀：富貴網紅港姐泳池大解放 「姐姐款」泳裝晒白皙修長美腿 女人味飆升仙氣滿瀉

王卓淇留言：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的。hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3）手機的話是更加有自然氛圍感」。不少網民見到照片後，大讚王卓淇識揀：「索，靚，正」、「泳衣跟便服都好襯個天嘅顏色喎」等。

王卓淇創立自家品牌

34歲的王卓淇曾在TVB發展7年，可謂因廣東話問題，導致發展一般。王卓淇2021年決定離巢後，積極經營社交平台，返回廣州工作，並創立自家首飾品牌，以商家身分做網上珠寶生意，經營得不錯。

相關閱讀：34歲前富貴港姐亞軍「雙11」遇騙局？ 平台機制疑存在漏洞：把我們當提款機

