「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳

「御用菲傭」杜詩娜，近期因客串電影《金多寶》，再次勾起觀眾的集體回憶。杜詩娜憑藉葡中混血的鮮明外貌，操著一口流利地道的廣東話，強烈的反差萌，令她演出的角色均充滿喜感，除了2004年的電影《追擊八月十五》中角色「邪釘橫輝」外，她在TVB演出不少劇集，包括《男親女愛》、《真情》和《依家有喜》，她塑造的搞笑菲傭形象，深入民心，但這位黃金綠葉，卻是半生坎坷，被生母棄養毒打，跟丈夫離異，患癌而要切除一邊乳房，電療化療完成後馬上復工，因為她要獨力撫養孫女，生活艱難。

杜詩娜做侍應被封打賞王

杜詩娜的演藝生涯始於1992年，當時她跟朋友在酒吧飲酒，偶然認識已故TVB監製鄺業生，其作品包括《陀槍師姐》、《談判專家》等，而杜詩娜第一場戲便是跟張衞健拍攝《巨人》，要扮外國護士。在TVB的20年間，杜詩娜在《真情》扮過呂方的新娘，其他還有《男親女愛》和《依家有喜》，由於角色以外籍傭工為主，被封為「TVB御用菲傭」，而她亦有演出電影《我左眼見到鬼》、《千杯不醉》等，但杜詩娜為生計，一直也有在酒吧做侍應，曾試過一晚獲打賞$3700貼士，她又曾在夜場當了半年媽媽生，只是零底薪要跟小姐拆帳，收入不穩定，最後選擇做侍應最實際。

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杜詩娜被生母遺棄見面即毒打

杜詩娜在幕前詼諧搞笑，但真實人生卻十分悲慘，她自出生便被生母遺棄，而養母每次帶她跟生母見面，即遭其毒打，試過她想食芒果，生母拒絕外，更用罐頭刀插落她的腳眼，杜詩娜對生母是又驚又怕。杜詩娜長大後婚姻失敗，1998年跟做廚房的前夫離婚，令她一度絕望而輕生。到了養大兒子，卻又成為了前夫翻版，兒子跟未婚女友誕下女兒後，便將孫女交給她照顧。

杜詩娜患癌切除一邊乳房

杜詩娜獨力撫養孫女外，於2015年不幸患上乳癌，要做手術割掉一邊乳房，而她在手術後2日便出院，而在接受半年電療及化療完成後，她便急急開工，她表示半年空窗期，每一分鐘也是錢，要賺錢交租食飯，真正是「手停口停」，網民紛紛表示杜詩娜的人生，已經可以拍成一齣電影。

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