《中年好聲音》系列最富有人物登場？晒Hermès波鞋盛惠18萬  一直單身曾拖視后甜蜜合唱

現年56歲、身為向氏家族後人的向展鵬（Jeffery），雖於《中年好聲音2》60強止步，但其顯赫家世及奢華生活一直備受關注。近日，他再度於社交平台「炫富」，上載一張價值高達18萬港元的Hermès限量版波鞋照片，引來網民熱議，掀起內地網民熱議。

向展鵬晒18萬名牌波鞋

向展鵬為影壇大亨向華強的親侄子，爸爸是向華強的四弟向華榮。他本身亦是保險界猛人，傳聞年薪逾千萬，生活極盡奢華。日前他在Instagram分享新入手的鞋子，並配文寫道：「買了兩對很難買的波鞋，一對港幣10,000，一對港幣180,000」。照片中可見，一雙是全白色的皮製波鞋，另一雙則是啡白相間的鱷魚皮紋特別版Hermès波鞋，旁邊還放著標誌性的橙色鞋盒，盡顯貴氣。

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向展鵬曾丟棄逾千萬名牌

這番豪言壯語及驚人財力，隨即引起網民激烈討論。雖然有粉絲表示羨慕，並指他或許就是《中年好聲音》系列中最富有一人，但亦有不少內地網民對其高調作風表示反感。事實上，向展鵬的誇張行徑並非首次。去年颱風「樺加沙」襲港前夕，他表示要在家中進行大掃除，並發文稱：「打風前夕，在家就做個大掃除吧，千幾萬的收藏品，全部不要」。從他分享的照片可見，地上堆滿了準備丟棄的Goyard、LV、GUCCI等名牌手袋，以及FENDI、Hermès等品牌的空盒，極度誇張。

向展鵬曾拖實江美儀合唱

一直單身的向展鵬，去年跟視后江美儀出席活動，二人合唱《只怕不再遇上》，獻唱期間，向展鵬向江美儀伸出手，江美儀即配合地和他拖着手，和向展鵬四目交投後，更露出羞澀的少女表情令全場哄動，之後二人在台上多次眼神互動，一對手沒有甩開過，江美儀更一度將頭部挨向向展鵬的膊頭。

向展鵬一年入四次醫院

雖然生活富貴，但向展鵬近期的健康狀況卻頻頻亮起紅燈。他今年1月曾發文透露自己一年內第四次入院，更需縫合12針，慨嘆「犯太歲真係可怕」。在此之前，他亦屢遇意外，包括去年9月在家中浴室滑倒撞傷頭部及尾龍骨，以及10月時不幸墮馬，需再度入院休養。這位「向氏最神秘後人」的生活，無論是奢華享受還是健康狀況，都持續成為大眾焦點。

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