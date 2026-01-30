娛樂圈「最神秘家族後人」縫12針插喉照曝光  一原因今年4度入醫院  去年頭部遭重擊血灑當場

曾參加《中年好聲音2》、因其「向氏最神秘後人」身份而備受關注的向展鵬（Jeffrey），近期可謂禍不單行。他去年已多次因意外不幸入院，近日又於IG上載照片，宣布今年已是第四次入院，情況令人擔憂。

向展鵬：今年第4次入院

向展鵬在IG晒出一張在醫院病床上的照片，從中可見其手背正插著靜脈注射的喉管。他在帖文中寫道：「今年第四次入院，縫了12針，犯太歲真係可怕」，透露這次入院需要縫合12針，並慨嘆觸犯太歲相當可怕。向展鵬於短時間內多次進入醫院，相信他也十分無奈，昨日出了此帖後，於未透露原因下將帖子刪除。

相關閱讀：向展鵬慶生後樂極生悲 浴室跣倒撞頭傷骨急送院

向展鵬去年曾經墮馬

事實上，向展鵬近期頻頻遇上意外。去年9月，他便曾在家中發生家居意外，沐浴後因洗手間地滑而跌倒，導致頭部猛力撞地，當場流血，更傷及尾龍骨，需即時送院檢查。事隔僅一個月，去年10月，他又在一次騎馬活動中不幸墮馬，須再次入院休養。

向展鵬是向氏家族後人

向展鵬因參加《中年好聲音2》而知名度大增，在參賽期間，他透露是影壇猛人向華強及向華勝的侄仔，而他的父親就是向氏家族成員之一、排行第4的向華榮，令向展鵬被封「向氏最神秘後人」。雖然比賽已結束多時，但向展鵬的社交平台動態仍然受到網民關注。

向展鵬曾扔掉過千萬收藏品

向展鵬不時於網上分享富貴生活，去年颱風樺加沙襲港，他表示要留在家中進行大掃除，他發文表示：「打風前夕，在家就做個大掃除吧，千幾萬的收藏品，全部不要 」。向展鵬更在帖文中附上一張照片，可以見到他打算棄掉、價值逾千萬的名牌收藏品中包括Goyard袋、LV袋及GUCCI袋等，另外還有大量紙盒包括FENDI、Hermès等，全部放於地上準備扔掉，十分誇張。

相關閱讀：颱風樺加沙｜娛圈「最神秘家族後人」打風前夕一夜掉棄逾千萬名牌藏品 Hermès盒Goyard袋堆滿地變垃圾