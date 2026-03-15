蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」

現年52歲的「伊健嫂」蒙嘉慧（Yoyo），近年與丈夫鄭伊健大部分時間定居日本，享受生活。雖然Yoyo一度被指身形發福、展現「幸福肥」，但近日有網民於灣仔街頭捕獲她，影片中的她已成功回復纖瘦體態，引起網民熱議。

蒙嘉慧已瘦身成功？

在最新的影片中，蒙嘉慧一身黑衫灰褲在灣仔街頭過馬路，全黑打扮更顯清減。當天她疑似僅化上淡妝，但狀態極佳，更擺脫了早前被指的雙下巴，一個側面盡現昔日標誌性的美人輪廓，氣質依舊。影片所見，她過馬路時步履輕盈，露出的手腕和腳踝亦顯得相當苗條，似乎已經瘦身成功。

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蒙嘉慧極貼地沒明星架子

儘管現身於香港鬧市，蒙嘉慧亦沒有絲毫扭擰，沒有顯得任何不安和尷尬。她更沒有戴上口罩，態度大方自然，完全融入人群，盡顯貼地親民的一面，未有把自己當成萬眾矚目的明星。

網民：蒙嘉慧已經瘦回去了

蒙嘉慧與老公鄭伊健結婚至今已踏入第13年，一直是圈中的模範夫妻。自婚後，Yoyo已大幅減產，並隨丈夫移居日本，更在福岡開設房地產公司，轉型打理生意。今年初，她與鄭伊健在香港光顧平民麵店時，曾被指身形圓潤不少，臉部也頗為浮腫。然而，這次在灣仔被捕獲的最新狀態，讓不少網民驚呼「又瘦回去了」、「氣質還在」，力證她重回巔峰。

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蒙嘉慧不介意身形

面對身形的變化，蒙嘉慧一直處之泰然。她前年為ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》擔任主持時，曾大方回應幸福肥的說法：「其實我不太理會，就當我接了角色，演一個肥咗30磅、30年後的蒙嘉慧。」展現出高EQ。

蒙嘉慧鄭伊健2013年結婚

蒙嘉慧與鄭伊健因黎諾懿的撮合，透過打羽毛球而結緣，兩人情投意合，並於2013年在東京低調完婚。夫妻二人早有共識不生育，加上有著打機、運動等共同話題和嗜好，讓他們的感情十年如一日地甜蜜，至今仍是娛樂圈中令人稱羨的一對。